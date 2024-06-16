Голландец удивил во время игры с Польшей.

Роналд Куман на старте Евро-2024 стал объектом для насмешек — в трансляцию попало, как главный тренер сборной Нидерландов во время матча с Польшей сперва с усердием протирает нос, потом ковыряется в нем, а после облизывает палец. Кадры моментально облетели соцсети.

Мировая пресса и болельщики тут же сравнили Кумана с экс-тренером сборной Германии Йоахимом Левом, который тоже попадал в похожие неловкие ситуации на камеру. Лев часто ковырялся в своем теле (включая подмышки и пах), после чего нюхал руки. Он объяснял это так:

«Это произошло, и мне очень жаль. Я видел эти фотографии. В тот момент я был очень сконцентрирован и полон адреналина. В такой ситуации не понимаешь, что делаешь. Каждый из нас иногда делает что-то бессознательно. Но теперь постараюсь вести себя по-другому».

Роналд Куман причину своего поведения объяснять не стал, но найти ее довольно просто. Хотя тренер Нидерландов очевидно облизал палец, обвинить его в невоспитанности гораздо труднее, чем Лева. В трансляции видно, что Куман не ковыряется в носу, а проверяет, не пошла ли у него кровь, потому что у него действительно есть такая проблема.

Впервые об этом стало известно в 2021 году, когда у голландца, в тот момент трудившегося в «Барселоне», хлынула кровь из носа на пресс-конференции перед матчем с «Севильей». В клубе тогда объяснили, что тренер принимает лекарства, разжижающие кровь. На это у него тоже была причина — в 2020 году Куман перенес сердечный приступ.

Фото Reuters

«Я проехал 96 километров на велосипеде с другом и вернулся домой в изнеможении. Когда отдыхал, моя грудь болела. Я начал потеть и стал очень бледным. К счастью, моя жена была дома, и мы вызвали скорую помощь, которая немедленно приняла меры. Центральная коронарная артерия была заблокирована. Мой отец умер, когда ему было 75 лет от остановки сердца. Это болезнь, которая присутствует в моей семье. Я действительно думал, что смогу справиться со всем миром, я был полностью здоров», — рассказывал позднее Куман.

В первом матче на Евро-2024 Нидерланды победили сборную Польши со счетом 2:1. Голами отличились Коди Гакпо и Вут Вегхорст.