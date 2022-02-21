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Сегодня, 19:20

Хоккейную сборную поприветствовали аплодисментами

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов

Самолет с российскими спортсменами, участвовавшими в зимних Олимпийских играх в Пекине, приземлился в Москве. В частности, в Москву прибыли члены мужской хоккейной сборной, завоевавшей в воскресенье серебряные медали.

Хоккейную сборную поприветствовали аплодисментами, когда спортсмены вышли в зал аэропорта.

Сборная России по хоккею 20 февраля в матче за золотые медали Олимпиады-2022 проиграла Финляндии со счетом 1:2.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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