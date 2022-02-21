Хоккейную сборную поприветствовали аплодисментами

Самолет с российскими спортсменами, участвовавшими в зимних Олимпийских играх в Пекине, приземлился в Москве. В частности, в Москву прибыли члены мужской хоккейной сборной, завоевавшей в воскресенье серебряные медали.

Хоккейную сборную поприветствовали аплодисментами, когда спортсмены вышли в зал аэропорта.

Хоккейную сборную поприветствовали аплодисментами после возвращения в Москву ? pic.twitter.com/MJkXjHwchx — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 21, 2022

Сборная России по хоккею 20 февраля в матче за золотые медали Олимпиады-2022 проиграла Финляндии со счетом 1:2.