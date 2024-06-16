Сборная Нидерландов вырвала победу у Польши в матче Евро-2024

Сборная Нидерландов обыграла команду Польши в матче первого тура группового турнира чемпионата Европы в Германии 2:1.

На 16-й минуте счет открыл хавбек поляков Адам Букса, на 29-й минуте ответный гол забил форвард голландцев Коди Гакпо. Нападающий Ваут Вегхорст забил победный гол спустя две минуты после выхода на замену.

В группе D Нидерланды набрали 3 очка и возглавили турнирную таблицу, Польша — на последнем месте.

Завтра, 17 июня, команды из этой группы Франция и Австрия проведут матч в Дюссельдорфе. Начало — в 22.00 мск.