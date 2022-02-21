Ковальчук о выступлении сборной России на Олимпиаде: «Все расстроены после финала. Будем делать выводы»

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук оценил выступление команды на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Домой лететь всегда приятно, — сказал Ковальчук в эфире телеканала «Россия 24». — Все супер прошло. Все расстроены после финала. Всем спасибо, особенно болельщикам. Мы чувствовали их поддержку. Серебряные медали? Мы — максималисты. Всегда ставим самые высокие задачи. Эмоций много. Будем делать выводы и двигаться дальше. Впереди нас ждут большие победы».

Сборная России потерпела поражение от команды Финляндии (1:2) в финале Олимпийских игр в Пекине, завоевав серебряные медали.

В медальном зачете Олимпиады Россия заняла девятое место, завоевав в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых).