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Сегодня, 19:01

Ковальчук о выступлении сборной России на Олимпиаде: «Все расстроены после финала. Будем делать выводы»

Ковальчук оценил выступление сборной России по хоккею на Олимпиаде
Иван Шитик
Корреспондент

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук оценил выступление команды на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Домой лететь всегда приятно, — сказал Ковальчук в эфире телеканала «Россия 24». — Все супер прошло. Все расстроены после финала. Всем спасибо, особенно болельщикам. Мы чувствовали их поддержку. Серебряные медали? Мы — максималисты. Всегда ставим самые высокие задачи. Эмоций много. Будем делать выводы и двигаться дальше. Впереди нас ждут большие победы».

Сборная России потерпела поражение от команды Финляндии (1:2) в финале Олимпийских игр в Пекине, завоевав серебряные медали.

В медальном зачете Олимпиады Россия заняла девятое место, завоевав в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых).

Илья Ковальчук
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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