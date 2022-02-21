Арсений Грицюк об Олимпиаде: «Мне 20 лет, надеюсь, что это только начало»

Форвард сборной России по хоккею Арсений Грицюк оценил выступление команды на Олимпиаде в Пекине.

«Очень много народу пришло встречать нас, — сказал Грицюк в эфире канала «Россия 24». — Не со всеми удается сфотографироваться поздороваться. Рады, что вернулись. Да, мы не с теми медалями, которых мы хотели, но я доволен результатом. У нас были серьезные шансы на победу. Конечно, есть пустота внутри из-за того, что проиграли. Но мне 20 лет, и я надеюсь, что это только начало, и это все впереди».

Также хоккеист ответил на вопрос о выступлении россиян на Олимпиаде во всех видах спорта.

«Горжусь, что у нас в России развиваются спорт, — отметил он. — Видели Александра Большунова. Ребята фотографировались с ним. Надеюсь, что мне тоже удастся. Количество медалей? Конечно, это успех. Олимпиада — это нечто по эмоциям.

Критика от болельщиков? Хейт в основном был в новостных статьях, пабликах. Мы стараемся не обращать внимание. У меня в директе в основном позитивные эмоции. Мне очень много писали и поддерживали".

Сборная России по хоккею заняла второе место на Олимпиаде. В финале россияне уступили команде Финляндии (1:2).