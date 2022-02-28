«Сан-Хосе» дома обыграл «Сиэтл»

«Сан-Хосе» одержал победу над «Сиэтлом» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи центр» в Сан-Хосе.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Райан Дзингел, Скотт Риди и Джона Гаджович. У гостей единственную шайбу забросил Морган Гики.

Таким образом, «Сан-Хосе» набрал 55 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» с 37 баллами остался на 15-й позиции.