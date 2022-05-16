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Сегодня, 16:11

Жамнов получил удовлетворительную оценку за выступление сборной России по хоккею на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов получил удовлетворительную оценку за выступление команды на Олимпиаде в Пекине.

Также удовлетворительную оценку за Игры в Китае получил главный тренер женской сборной по хоккею Евгений Бобарико.

«Оба тренера: и Жамнов, и Бобарико — получили за Олимпиаду оценки удовлетворительно. Все решения, которые касаются будущего сезона национальных команд, в том числе кадровые, будут приняты Федерацией хоккея России позднее», — приводит ТАСС слова президента ФХР Владислава Третьяка.

На Олимпиаде в Пекине мужская сборная России заняла второе место, уступив в финале Финляндии (1:2). Женская команда дошла до четвертьфинала, в котором проиграла Швейцарии (2:4).

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14637199
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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