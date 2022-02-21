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Сегодня, 18:59

Алексей Жамнов о выступлении сборной России на Олимпиаде: «Надо делать правильные выводы»

Евгений Петров
,  
Иван Шитик

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов оценил выступление команды на Олимпиаде в Пекине.

«Конечно, мы хотели привезти золото, — сказал Жамнов в эфире телеканала «Россия 24». — Но получилось, как получилось. Будем двигаться дальше. Будем ждать чемпионата мира.

Надо делать правильные выводы. Посмотрим, надеюсь, все будет нормально. Мы работаем каждый день. Сейчас самое главное, чтобы ребята восстановились. Будем наблюдать за ними".

На Олимпиаде сборная России заняла второе место. В финале россияне уступили сборной Финляндии (1:2).

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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