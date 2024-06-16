Италия вымучила победу над Албанией. Но теперь у команды Спаллетти есть право на ошибку, и это делает ее опасной

Удивительный матч в Дортмунде.

Вот ведь парадоксальная ситуация : с одной стороны , итальянский футбол вроде бы на подъеме . В 2022 году «Рома» выиграла Лигу конференций , в 2023- м сразу три клуба с Апеннин были в финалах еврокубков , в 2024-м — два , и «Аталанта» победила в Лиге Европы . Кроме того , в прошлом году сборная Италии U -20 стала вице - чемпионом мира , а команда U -19 взяла чемпионат Европы , а за пару недель до старта ЧЕ -2024 сборная U -17 повторила достижение старших товарищей , катком пройдясь по всем соперникам на первенстве континента .

С другой , уровень ожиданий от «Скуадры адзурры» на этом Евро если не запредельно низкий , то уж точно не выше среднего . Вроде бы лазурное небо Лондона и It ' s coming to Rome от Леонардо Бонуччи были совсем недавно , но за три года от той восхитившей всех команды Роберто Манчини мало что осталось . Да и вообще , чего ждать от сборной , где за место центрфорварда соперничают Джанлука Скамакка и Матео Ретеги , а 10- й номер носит Лоренцо Пеллегрини — неплохой футболист , но его даже сравнивать невозможно с людьми , игравшими с «десяткой» на спине пару десятилетий назад . Была , конечно , сборная Антонио Конте на ЧЕ -2016 с Марко Пароло и Стефано Стураро в полузащите и Грациано Пелле и Симоне Дзадзой в атаке , но там хотя бы было великое трио в защите — Андреа Бардзальи , Бонуччи и Джорджио Кьеллини .

Лучано Спаллетти. Фото Reuters

Таким же парадоксальным получился и матч с Албанией . С одной стороны , 70% владения , 812 передач ( для сравнения , у Германии в игре против Шотландии было 683), 17 ударов по воротам и четыре голевых момента по версии Opta . С другой стороны , никакой победы могло бы и не быть , если бы не плечо Джиджи Доннаруммы на последней минуте . Опять же , это показатель класса вратаря — вот так вот стоять весь матч без дела , а потом не потерять концентрацию и потащить в нужный момент . Но оборотная сторона — Италия должна была заканчивать эту игру раньше . И не заставлять так нервничать Кьеллини : экс - капитан сборной выступал в роли эксперта на канале Fox Sport и после финального свистка сказал , что единственное , что он сейчас чувствует, — облегчение .

Остальные впечатления такие же парадоксально - противоречивые . Вроде бы отличный первый тайм в исполнении Скамакки : и отличные действия в подыгрыше ( его тонкие передачи на Пеллегрини и Давиде Фраттези вполне могли стать голевыми ), и хороший выбор позиции , и правильное заполнение зон . Но после перерыва все куда - то исчезло . У Пеллегрини — голевой пас на Алессандро Бастони , но от основной «десятки» сборной ждешь большего КПД . У Федерико Димарко — ассист на гол Николы Бареллы , но кошмарный привоз на старте матча забудут еще нескоро .

Пожалуй , только Федерико Кьеза был стабильно хорош . Такое ощущение , что все последние месяцы он копил силы и энергию для чемпионата Европы . Ну или футболка сборной оказывает на форварда «Ювентуса» такое благотворное действие . Но Кьеза действительно напомнил себя образца ЧЕ -2020, и то , что он ушел с поля , сильно хромая, — плохой знак для Италии .

И , в общем , эта победа — никакой не сигнал скептикам . Хотя поводов для оптимизма она если и дала , то не очень много . Скорее , это просто гарантия того , что провала на этом ЧЕ не будет . При нынешней системе розыгрыша с 24 участниками и четырьмя сборными с третьих мест , выходящими в плей - офф , три очка — это еще не гарантия , но вполне себе хороший задел . Например , на прошлом Евро Украина вышла в 1/8 финала с тремя баллами и разницей мячей « -2» . Но такой сценарий , правда , с большой вероятностью сулит Португалию в первом раунде плей - офф .