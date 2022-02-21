Защитник «Спартака» Никишин: «Ответка нужна. Весь клуб мой хочет выиграть»
Защитник сборной России и «Спартака» Александр Никишин поделился эмоциями после возвращения из Пекина.
— Насколько приятно такое внимание по прилету?
— Из ста это точно все двести. Не ожидал такого. Это грандиозно. Идешь, все узнают. Просят автографы, фото. Я люблю, особенно потому что я молодой, у меня такого не было.
— После месяца напряженной работы, подготовке к Олимпиаде, плей-офф КХЛ сразу же начинается. Как вы восприняли это решение?
— Очень спокойно отреагировал, даже чуть обрадовался, что от серьезного к серьезному переходим. У нас были стыковые игры с топ клубами, которые отменили. Это поможет, наверное, подготовиться к «Йокериту». Команда готовилась, знаю. И я готов. Все хорошо.
— А то что опять финны будут?
— Ответка нужна. С Антиллой надо постараться сделать силовой прием. Его тяжело достать. Весь клуб мой хочет выиграть.
— Можно сказать, что «Спартаку» повезло с решением? Попадание в плей-офф под вопросом было.
— 100% зашли бы. «Спартак» всегда туда попадает.
— Насколько хорошо, что на «Йокерит» попали?
— В предыдущие разы играли с московскими командами, чуть неудачно. Это что-то новое. По-моему, вообще первый раз, когда попадаем на эту команду. Будем стараться показать хорошую игру, а там посмотрим.
— Можно ли будет спокойно смотреть в глаза Йори Лехтеря?
— Он реально за нас болел. Мы с ним обсудим этот вопрос.
— Подкалывать не будет?
— Да нет, нормально все.
Напомним, «Спартак» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года сыграет в серии с финским «Йокеритом».