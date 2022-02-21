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Сегодня, 20:45

Защитник «Спартака» Никишин: «Ответка нужна. Весь клуб мой хочет выиграть»

Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев

Защитник сборной России и «Спартака» Александр Никишин поделился эмоциями после возвращения из Пекина.

— Насколько приятно такое внимание по прилету?

— Из ста это точно все двести. Не ожидал такого. Это грандиозно. Идешь, все узнают. Просят автографы, фото. Я люблю, особенно потому что я молодой, у меня такого не было.

— После месяца напряженной работы, подготовке к Олимпиаде, плей-офф КХЛ сразу же начинается. Как вы восприняли это решение?

— Очень спокойно отреагировал, даже чуть обрадовался, что от серьезного к серьезному переходим. У нас были стыковые игры с топ клубами, которые отменили. Это поможет, наверное, подготовиться к «Йокериту». Команда готовилась, знаю. И я готов. Все хорошо.

— А то что опять финны будут?

— Ответка нужна. С Антиллой надо постараться сделать силовой прием. Его тяжело достать. Весь клуб мой хочет выиграть.

— Можно сказать, что «Спартаку» повезло с решением? Попадание в плей-офф под вопросом было.

— 100% зашли бы. «Спартак» всегда туда попадает.

— Насколько хорошо, что на «Йокерит» попали?

— В предыдущие разы играли с московскими командами, чуть неудачно. Это что-то новое. По-моему, вообще первый раз, когда попадаем на эту команду. Будем стараться показать хорошую игру, а там посмотрим.

— Можно ли будет спокойно смотреть в глаза Йори Лехтеря?

— Он реально за нас болел. Мы с ним обсудим этот вопрос.

— Подкалывать не будет?

— Да нет, нормально все.

Напомним, «Спартак» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года сыграет в серии с финским «Йокеритом».

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