Федотов рассказал, как отреагировал на поражение сборной России в финале Олимпиады

Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал, как отреагировал на поражение сборной России от Финляндии в финале Олимпийских игр в Пекине.

«Смотрим по-другому уже, это совсем другие ощущения и эмоции, потому что первую недельку-полторы было отторжение, ты не соглашаешься с этим, тяжело. Возможность ушла. Но в то же время ты провёл её с достоинством, сделал всё, что мог. Второе место, понятное дело, не первое, но это дорогого стоит на Олимпиаде. Спокойно двигаемся по направлению к следующей, всё будет впереди, а там, дай бог, выиграем золото», — приводит слова Федотова RT.

В финале Олимпиады сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:2.