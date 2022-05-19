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Сегодня, 21:44

Федотов рассказал, как отреагировал на поражение сборной России в финале Олимпиады

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал, как отреагировал на поражение сборной России от Финляндии в финале Олимпийских игр в Пекине.

«Смотрим по-другому уже, это совсем другие ощущения и эмоции, потому что первую недельку-полторы было отторжение, ты не соглашаешься с этим, тяжело. Возможность ушла. Но в то же время ты провёл её с достоинством, сделал всё, что мог. Второе место, понятное дело, не первое, но это дорогого стоит на Олимпиаде. Спокойно двигаемся по направлению к следующей, всё будет впереди, а там, дай бог, выиграем золото», — приводит слова Федотова RT.

В финале Олимпиады сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:2.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1005308-fedotov-olimpiada-hokkei
Иван Федотов
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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