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«Это личное мнение человека. Сказал, что думает». Ковальчук — о словах Слепышева

Генеральный менеджер сборной России по хоккею отреагировал на высказывание Слепышева после Олимпиады
Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал высказывания нападающего Антона Слепышева.

После поражения российских хоккеистов в финале олимпийского турнира, Антон Слепышев поблагодарил в соцсетях всех, кто верил в российскую команду. Он грубо высказался в адрес «хейтеров и оценщиков». К этой категории он отнес также российские СМИ.

— Видели, как резко отреагировал Антон Слепышев?

— Это личное мнение человека. Сказал, что думает.

— На правах старшего ничего ему не сказали?

— Нет. Была такая ситуация вокруг команды, все прекрасно сейчас понимают. Поэтому хочу сказать всем людям, которые за нас переживали в кавычках, огромного здоровья.

— Вы поставили «Браво» фрагменту из интервью Плющева. Он Алексея Юрьевича там слегка приложил.

— Надеюсь, он читает хотя бы эти интервью перед тем, как ему присылают. Будем надеяться, что он сделает правильные выводы.

— Означает ли это, что вы одобрили слова?

— Пусть каждый воспримет это так, как хочет.

— Слова Третьяка читали, который вас хвалил?

— Слова не читал, так как летели в самолете и интернета не было. Владиславу Александровичу большое спасибо за поддержку.

— Насколько приятно такое внимание во время встречи?

— Отлично. Детишки тоже были, из Хабаровска дети прилетели, была хоккейная команда. Очень приятно.

Антон Слепышев
Илья Ковальчук
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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