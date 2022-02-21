Защитник Никишин: «Россия не проиграла, а выиграла второе место на Олимпиаде»

Защитник сборной России по хоккею рассказал о критике со стороны болельщиков

Защитник сборной России и «Спартака» Александр Никишин поделился эмоциями после завершения Олимпиады в Пекине.

— После окончания Олимпиады какие эмоции?

— Только положительные. И будут оставаться такими. Мы не проиграли, а выиграли второе место. Для меня это был важнейший пока что турнир. Я доволен.

— Выходные дадут в «Спартаке»?

— Обещали, а там не знаю.

— Сколько?

— Один.

— Вам столько доверяли, растешь ли в уверенности, мастерстве, ты, Арсений играли.

— Скажу за молодых и за Сеню. Когда нам доверяют, ты это чувствуешь и стараешься прогрессировать. Это возможность показать себя. Надеюсь, мы оправдали это доверие.

— Обсуждали ли со Слепышевым его пост в Instagram?

— Да нет, не обсуждали. Ну написал и написал. Ему тоже ответили. А мы его внутри команды не обсуждали.

— У вас не было желания личного выплеснуть что-то из-за хейта?

— Были определенные моменты, близкие рассказывали, что пишут в комментариях.

Ранее нападающий сборной России Антон Слепышев написал у себя в Instagram: «Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему! Это была команда! И мы сделали все, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли! Все гавноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждал еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ — это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!»

После этого игрок опубликовал у себя в stories несколько сообщений с поддержкой, а также одно сообщение с жесткой критикой, где болельщик использует нецензурные выражения. «Вот и вся сущность нашего русского народа!» — отреагировал Слепышев на слова болельщика.