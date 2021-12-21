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НХЛ подтвердила приостановку сезона до Рождества

06:45
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НХЛ на официальном сайте опубликовала сообщение о приостановке регулярного чемпионата из-за вспышки коронавируса.

«Поскольку в настоящее время на 22 декабря проведение матчей не запланировано из-за переносов, связанных с коронавирусом, НХЛ и профсоюз игроков согласились отложить пять игр, которые остаются запланированными на четверг, 23 декабря, чтобы начать коллективно согласованный праздничный перерыв с завершением игр вечером 21 декабря. Согласно пересмотренному расписанию, дни с 22 по 25 декабря будут выходными для всех команд.

26 декабря игроки вернутся в свои клубы, которые смогут принять участие для тестирования и тренировок. По возвращении с праздничного перерыва ни один член команды не должен находиться в расположение клуба до тех пор, пока не будет получен отрицательный тест. Любая тренировка, запланированная на 26 декабря, должна начинаться после 14.00 по местному времени.

Регулярный чемпионат возобновится в понедельник, 27 декабря", — говорится в сообщении лиги.

Таким образом, матчи «Вашингтон» — «Филадельфия» и «Тампа» — «Вегас» пройдут согласно расписанию — в ночь на 22 декабря по московскому времени. Остальные восемь матчей уже были перенесены.

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Сергей Разин все материалы автора
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