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Источник: «Краснодар» отцепил Волкова от команды из-за требования отпустить в «Зенит»

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Сергей Волков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» отцепил из состава центрального защитника Сергея Волкова, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Ранее появлялась информация об интересе к 21-летнему футболисту со стороны «Зенита».

По данным источника, на этой неделе игрок попросил руководство «быков» отпустить его в петербургский клуб. При этом Волков подчеркнул, что больше не намерен выступать за «Краснодар». В конечном итоге футболиста отцепили от тренировок с командой.

Ранее «СЭ» сообщал, что трансфер Сергея Волкова в «Зенит» находится под угрозой срыва.

В сезоне-2023/24 Волков провел 29 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи. Стоимость футболиста оценивается в 4,5 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Волков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
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25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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