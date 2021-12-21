Американское издание The Athletic представило предположительный состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине. В нем собраны многие игроки НХЛ, несмотря на то что североамериканская лига из-за новой волны пандемии может не разрешить хоккеистам поехать на Игры -2022.

Состав сборной России по версии The Athletic

нападающие:

Артемий Панарин — Евгений Малкин — Никита Кучеров

Александр Овечкин — Иван Барбашев — Павел Бучневич

Кирилл Капризов — Владислав Наместников — Андрей Свечников

Валерий Ничушкин — Вадим Шипачев — Владимир Тарасенко

Евгений Дадонов — Павел Карнаухов

защитники:

Дмитрий Орлов — Михаил Сергачев

Иван Проворов — Артем Зуб

Владислав Гавриков — Дмитрий Куликов

Никита Задоров — Никита Нестеров

вратари:

Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин

Напомним, в ближайшие дни НХЛ огласит окончательное решение по поводу участия игроков в предстоящей Олимпиаде (крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Играх-2022 без штрафа — 10 января).

Лига из-за пандемии отменила все матчи до католического Рождества. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.