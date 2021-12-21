В США назвали предположительный состав сборной России на Олимпиаду. Панарин, Малкин, Кучеров — в первой пятерке
Американское издание The Athletic представило предположительный состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине. В нем собраны многие игроки НХЛ, несмотря на то что североамериканская лига из-за новой волны пандемии может не разрешить хоккеистам поехать на Игры -2022.
Состав сборной России по версии The Athletic
нападающие:
Артемий Панарин — Евгений Малкин — Никита Кучеров
Александр Овечкин — Иван Барбашев — Павел Бучневич
Кирилл Капризов — Владислав Наместников — Андрей Свечников
Валерий Ничушкин — Вадим Шипачев — Владимир Тарасенко
Евгений Дадонов — Павел Карнаухов
защитники:
Дмитрий Орлов — Михаил Сергачев
Иван Проворов — Артем Зуб
Владислав Гавриков — Дмитрий Куликов
Никита Задоров — Никита Нестеров
вратари:
Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин
Напомним, в ближайшие дни НХЛ огласит окончательное решение по поводу участия игроков в предстоящей Олимпиаде (крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Играх-2022 без штрафа — 10 января).
Лига из-за пандемии отменила все матчи до католического Рождества. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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