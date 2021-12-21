«Если НХЛ не отпустит игроков в Китай, то я буду разочарован». Кросби хочет выступить на Олимпиаде в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион, нападающий «Питтсбурга» и сборной Канады Сидни Кросби заявил, что хотел бы выступить на Олимпиаде в Пекине.

«Если НХЛ не отпустит игроков в Китай, то я буду разочарован, мягко говоря. По личному опыту знаю, насколько это уникальный и особенный турнир.

Особенно обидно за хоккеистов, которые могут лишиться единственного шанса выступить на Олимпиаде. Это огромное разочарование», — цитирует Кросби The Athletic.

По неподтвержденной информации, НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.