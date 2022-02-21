Илья Ковальчук: «Тренерский штаб точно остается»

Ковальчук подтвердил, что тренерский штаб продолжит работать со сборной России

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук оценил выступление команды на Олимпиаде в Пекине.

— Сложно осознать, что произошло. В целом, какие ощущения?

— Все разочарованы, ставили другие цели. Есть над чем работать, будем делать выводы из всего этого.

— Шанс получили, доказали, что можете работать. Когда будет ясность по вашему пребыванию в сборной?

— Пока не знаю, ничего не хочу говорить. Посмотрим.

— То есть вы ждете?

— Ничего не жду. Тренерский штаб точно остается, Алексей Юрьевич со своей командой будет работать. По поводу меня, то приму решения.

— Будет впереди чемпионат мира, по вашему профилю приедут игроки НХЛ.

— Посмотрим, сейчас не хочу какие-то выводы делать. Хочу сказать огромное спасибо всем ребятам, проделали огромную работу. В этих условиях было непросто. Сравнивая с 2018 годом, когда мы готовились перед Кореей, могли видеться с семьями. Сейчас совсем другие условия, им огромное спасибо.