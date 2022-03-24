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Сегодня, 12:19

Тренер по физподготовке сборной России: «В Пекине у всех хоккеистов были проблемы с пищеварением»

Тренер сборной России рассказал о проблемах хоккеистов с пищеварением на Олимпиаде в Пекине
Карен Саркисян
Корреспондент
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Тренер по физподготовке сборной России по хоккею Дмитрий Яшанькин ответил на вопрос о том, были ли у игроков национальной команды проблемы с пищеварением на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Да у всех они были, — приводит слова Яшанькина «Газета.Ru». — Пища была совсем непривычной. Мы привыкли к самому качеству продуктов питания. Если мы говорим о сборах в Новогорске, то там говядина высшего уровня, прекрасная рыба. А в Китае мясо — вроде бы мясо, рыба — вроде бы рыба, но все какое-то очень такое себе, непонятное».

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине сборная России в финале потерпела поражение от команды Финляндии со счетом 1:2.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/03/24/17470267.shtml
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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