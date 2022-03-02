Кудашов объяснил, почему сборная России играла незрелищно на Олимпиаде в Пекине

Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов объяснил, почему команда играла незрелищно на Олимпиаде в Пекине.

«Мировой хоккей в целом очень поменялся, причем буквально за короткое время. Не из-за того, что мы такие. Мы все хотим держать шайбу, обыгрывать, но соперник этого не дает сделать. Физически все команды сильно подготовлены, пространства мало. Все играют в давление, накрывают тебя везде. Это современный хоккей. В НХЛ собрана плеяда хоккеистов, поэтому там за счет индивидуального мастерства преимущество создается. А когда общий уровень ровный, то получается такая игра.



Почему все так поменялось? Одна из главных причин — уменьшение размеров площадок. В Пекине мы играли на маленьких канадских площадках — это первая Олимпиада с такими размерами. Они подразумевают очень плотный хоккей. Возрастает скорость и плотность, идет постоянный контакт между игроками — это диктует постоянное движение шайбы вперед, за спину сопернику. При таком плотном хоккее любая ошибка, поперечные передачи, сбросы назад — всё это чревато голом», — приводят «Известия» слова Кудашова.

На Олимпиаде в Пекине сборная России по хоккею стала серебряным призером, уступив в финале Финляндии (1:2).