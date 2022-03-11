Гол дня в НХЛ: голкипер «Детройта» забросил в свои собственные ворота

Голкипер «Детройта» забросил в собственные ворота в матче против «Миннесоты»

Голкипер «Детройта» Алекс Неделькович забросил шайбу в собственные ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:6).

В середине первого периода встречи голкипер пустил шайбу себе между ног, после того как форвард «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк послал ее в зону атаки. Неделькович решил махнуть по шайбе клюшкой, после чего она влетела в ворота.

Игра проходила на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте.