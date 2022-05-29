Сборная Финляндии в один год выиграла Олимпиаду и чемпионат мира

Сборная Финляндии в овертайме одержала победу над командой Канады в финальном матче домашнего чемпионата мира — 4:3.

Сборная Финляндии стала чемпионом мира в четвертый раз в истории. Ранее финны побеждали в 1995, 2011 и 2019 годах. Финские хоккеисты десять раз завоевывали серебряные награды и три раза бронзовые.

Команды Финляндии и Канады встретились в финале третьего чемпионата мира подряд. В 2019 году победу одержали финны (3:1), в 2021-м победили канадцы (3:2 ОТ).

Отметим, что в этом году Финляндия впервые в истории выиграла Олимпийские игры. В финале Олимпиады в Пекине финны одолели Россию — 2:1.