Яковлев: «Сделаем все, чтобы после плей-офф нам было не стыдно смотреть друг другу в глаза»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев ответил на вопросы журналистов на открытой тренировке перед стартом плей-офф КХЛ.

— У нас был неплохой регулярный сезон, — считает Яковлев. — Все в таблице, как сказал главный тренер. Сейчас было время исправить старые ошибки и подготовиться. Считаю, что мы это сделали. Осталось немного дней до плей-офф. С полными силами и желанием пойдем к нашей цели.

— Много ли вам потребуется времени, чтобы почувствовать себя в нормальном часовом поясе после возвращения из сборной?

— Я уже перестроился. Вчера по прилете сразу поехал во дворец, провел восстановительное мероприятие. Сегодня мы уже катались на льду. Чувствую себя нормально. По часовому поясу уже полностью перестроился.

— Какие вещи будут ключевыми в плей-офф?

— Плей-офф выигрывает команда. Очень важно, насколько мы будем готовы все отдать ради нашей цели. Мы все сделаем для того, чтобы у нас был хороший коллектив и после плей-офф нам было не стыдно смотреть друг другу в глаза.