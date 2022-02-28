«Ванкувер» в гостях разгромил «Рейнджерс»
«Ванкувер» одержал победу над «Рейнджерс» (5:2) в матче НХЛ.
Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
В составе гостей заброшенными шайбами отметились Таннер Пирсон, Тайлер Майерс, Юхо Ламмикко, Мэттью Хаймар и Элиас Петтерссон. У хозяев шайбы забросили Алекси Лафренье и Райан Строум.
Российский нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин отметился результативной передачей.
Таким образом, «Ванкувер» набрал 58 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» с 71 баллами остался на шестой позиции в таблице Востока.
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«Рейнджерс» — «Ванкувер» — 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)
Голы: Пирсон — 10 (Миллер), 3:12 — 0:1. Майерс — 1 (Миллер, Хаймор), 19:21 — 0:2. Ламмикко — 6 (Шенн), 26:06 — 0:3. Хаймор — 3 (бол., Экман-Ларссон, Майерс), 35:16 — 0:4. Лафренье — 12 (Зибанежад), 49:53 — 1:4. Строум — 11 (Панарин, Фокс), 54:03 — 2:4. Петтерссон — 17 (п.в., Демко), 57:51 — 2:5.
Вратари: Георгиев (56:54 — 57:51) — Демко.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 33 (13+6+14) — 34 (11+15+8).
Наши: Панарин (19.07/3/-1) — Подколзин (15.32/0/-1).
28 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 16483 зрителя.
|Столичный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Каролина
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|37
|15
|78
|2
|Питтсбург
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|33
|22
|74
|3
|Рейнджерс
|53
|33
|20
|71
|4
|Вашингтон
|54
|28
|26
|65
|5
|Коламбус
|53
|27
|26
|55
|6
|Айлендерс
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|19
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|Атлантический дивизион
|И
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|О
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|51
|34
|17
|74
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|34
|18
|72
|4
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|52
|31
|21
|66
|5
|Детройт
|53
|23
|30
|52
|6
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|51
|19
|32
|43
|7
|Баффало
|54
|16
|38
|40
|8
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|53
|13
|40
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|53
|39
|14
|82
|2
|Сент-Луис
|52
|32
|20
|70
|3
|Миннесота
|50
|31
|19
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|52
|29
|23
|61
|6
|Виннипег
|53
|23
|30
|55
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|51
|31
|20
|68
|2
|Лос-Анджелес
|53
|29
|24
|65
|3
|Вегас
|53
|29
|24
|62
|4
|Эдмонтон
|53
|29
|24
|61
|5
|Анахайм
|54
|25
|29
|59
|6
|Ванкувер
|54
|26
|28
|58
|7
|Сан-Хосе
|52
|23
|29
|52
|8
|Сиэтл
|54
|16
|38
|37
|28.02
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|2 : 3
|28.02
|03:30
|
Рейнджерс – Ванкувер
|2 : 5
|28.02
|04:30
|
Анахайм – Айлендерс
|- : -
|28.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|75
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|74
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|49
|37
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|36
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|52
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|23
|2.03
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03