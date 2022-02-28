Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:10

«Ванкувер» в гостях разгромил «Рейнджерс»

«Ванкувер» разгромил «Рейнджерс» в матче НХЛ
Карен Саркисян
Корреспондент

«Ванкувер» одержал победу над «Рейнджерс» (5:2) в матче НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Таннер Пирсон, Тайлер Майерс, Юхо Ламмикко, Мэттью Хаймар и Элиас Петтерссон. У хозяев шайбы забросили Алекси Лафренье и Райан Строум.

Российский нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин отметился результативной передачей.

Таким образом, «Ванкувер» набрал 58 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» с 71 баллами остался на шестой позиции в таблице Востока.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Ванкувер» — 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Голы: Пирсон — 10 (Миллер), 3:12 — 0:1. Майерс — 1 (Миллер, Хаймор), 19:21 — 0:2. Ламмикко — 6 (Шенн), 26:06 — 0:3. Хаймор — 3 (бол., Экман-Ларссон, Майерс), 35:16 — 0:4. Лафренье — 12 (Зибанежад), 49:53 — 1:4. Строум — 11 (Панарин, Фокс), 54:03 — 2:4. Петтерссон — 17 (п.в., Демко), 57:51 — 2:5.

Вратари: Георгиев (56:54 — 57:51) — Демко.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 33 (13+6+14) — 34 (11+15+8).

Наши: Панарин (19.07/3/-1) — Подколзин (15.32/0/-1).

28 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 16483 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
У призера Олимпиады неприятности из-за флага России на перчатке. Это разгневало поляков
ФИФА оставляет Россию в игре, Польша в ярости, Сербия предлагает свои стадионы для игры. Что происходит со стыковыми матчами ЧМ-2022
Реклама
Материалы сюжета: НХЛ отказалась от Олимпиады-2022, КХЛ раньше встала на паузу перед Пекином: главное по теме
Яковлев: «Сделаем все, чтобы после плей-офф нам было не стыдно смотреть друг другу в глаза»
Яковлев о выступлении России под флагом ОКР: «Все знают, кто мы. Надеюсь, следующие серьезные соревнования пройдут под российским флагом»
Защитник сборной России Яковлев о серебре Олимпиады: «Считаю, что это хороший результат»
Егор Яковлев о сравнении Олимпиад в Китае и Корее: «Разница — в медалях и в их цвете»
Ковальчук о выступлении сборной России на Олимпиаде: «Все расстроены после финала. Будем делать выводы»
Третьяк: «Федотов был лучшим игроком в сборной России на Олимпиаде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малкин признан первой звездой матча против «Коламбуса»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 52 37 15 78
2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 53 33 20 71
4 Вашингтон 54 28 26 65
5 Коламбус 53 27 26 55
6 Айлендерс 48 19 29 46
7 Филадельфия 52 16 36 42
8 Нью-Джерси 52 18 34 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 51 34 17 74
3 Торонто 52 34 18 72
4 Бостон 52 31 21 66
5 Детройт 53 23 30 52
6 Оттава 51 19 32 43
7 Баффало 54 16 38 40
8 Монреаль 53 13 40 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 39 14 82
2 Сент-Луис 52 32 20 70
3 Миннесота 50 31 19 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 52 29 23 61
6 Виннипег 53 23 30 55
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 51 31 20 68
2 Лос-Анджелес 53 29 24 65
3 Вегас 53 29 24 62
4 Эдмонтон 53 29 24 61
5 Анахайм 54 25 29 59
6 Ванкувер 54 26 28 58
7 Сан-Хосе 52 23 29 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
Результаты / календарь
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
28.02 02:00
Коламбус – Питтсбург
 2 : 3
28.02 03:30
Рейнджерс – Ванкувер
 2 : 5
28.02 04:30
Анахайм – Айлендерс
- : -
28.02 06:00
Сан-Хосе – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 75
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 74
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 49 37
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 36
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 52 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 23 2.03
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости