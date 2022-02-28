«Ванкувер» в гостях разгромил «Рейнджерс»

«Ванкувер» одержал победу над «Рейнджерс» (5:2) в матче НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Таннер Пирсон, Тайлер Майерс, Юхо Ламмикко, Мэттью Хаймар и Элиас Петтерссон. У хозяев шайбы забросили Алекси Лафренье и Райан Строум.

Российский нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин отметился результативной передачей.

Таким образом, «Ванкувер» набрал 58 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» с 71 баллами остался на шестой позиции в таблице Востока.

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«Рейнджерс» — «Ванкувер» — 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Голы: Пирсон — 10 (Миллер), 3:12 — 0:1. Майерс — 1 (Миллер, Хаймор), 19:21 — 0:2. Ламмикко — 6 (Шенн), 26:06 — 0:3. Хаймор — 3 (бол., Экман-Ларссон, Майерс), 35:16 — 0:4. Лафренье — 12 (Зибанежад), 49:53 — 1:4. Строум — 11 (Панарин, Фокс), 54:03 — 2:4. Петтерссон — 17 (п.в., Демко), 57:51 — 2:5.

Вратари: Георгиев (56:54 — 57:51) — Демко.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 33 (13+6+14) — 34 (11+15+8).

Наши: Панарин (19.07/3/-1) — Подколзин (15.32/0/-1).

28 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 16483 зрителя.