«Айлендерс» в гостях разгромил «Айлендерс»

«Айлендерс» одержал победу над «Анахаймом» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Ноа Добсон, Кэйси Сизикас, Энди Грин и Киффер Беллоуз.

Таким образом, «Айлендерс» набрал 49 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» с 59 баллами занимает 10-ю позицию в таблице «Запада».

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«Анахайм» — «Айлендерс» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Добсон — 9 (Пажо, Палмиери), 13:41 — 0:1. Сизикас — 6 (Джонстон, Клаттербак), 21:33 — 0:2. Грин — 2 (Джонстон, Сизикас), 51:43 — 0:3. Беллоуз — 4 (Вальстрем, Ахо), 55:06 — 0:4.

Вратари: Столарз — Сорокин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (12+9+13) — 22 (7+7+8).

Наши: — - -.

28 февраля. Анахайм. Honda Center. 14173 зрителя.