Денис Казанский: «Почему на Олимпиаде был дико скучный хоккей? Да потому что многие сборные состояли из игроков КХЛ»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне КХЛ.

— Главный вывод по итогам хоккейного финала Олимпиады-2022?

— Наверное, теперь все поняли, что мы должны распрощаться с иллюзиями. Я о силе нашей лиги. Мы же постоянно твердили, что она на втором месте после НХЛ. В каких-то компонентах — возможно. Но не по уровню мастерства.

Почему на Олимпиаде был дико скучный хоккей, построенный по принципу «биться-бороться»? Да потому что многие сборные состояли из игроков КХЛ. Где почти все команды заточены на результат. Его проще дать, когда выстраиваешь надежную игру в защите, не сильно заботясь об атаке. И уж точно не обращая внимания на зрелищность. Сейчас и в плей-офф это видим.

У нас очень мало тренеров, которые работают без серьезного давления со стороны руководства и могут получать удовольствие от хоккея. Думать не только о том, чтобы сохранить должность, но и о блеске в атаке, развитии молодых. В этом плане КХЛ провисает. Олимпиада всегда открывает новые имена. К сожалению, в Пекине такого не случилось. Кроме 17-летнего словака Слафковски, который сенсационно стал лучшим бомбардиром турнира, даже вспомнить некого.

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