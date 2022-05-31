Капризов: «Каждую игру смотрел на Олимпиаде, время было удобное, но за чемпионатом мира особо не следил»

Капризов рассказал, что игры сборной России на Олимпиаде-2022 смотрел, но за ЧМ особо не следил

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, смотрел ли он Олимпиаду и чемпионат мира по хоккею в Финляндии.

— Следили ли за Олимпиадой и чемпионатом мира?

— Каждую игру смотрел на Олимпиаде, время было удобное. Но вот за чемпионатом мира особо не следил. Смотрел отрывками. Готов ли был физически ехать на ЧМ? У меня было повреждение небольшое. Олимпиада? Если бы меня вызвали, то да. Зато смотрел финал БЕТСИТИ Кубка России, но сам не пошел, хотя меня звали.

— Удивила ли развязка Кубка Гагарина? Кому первым написал из ЦСКА?

— Нестерову сразу написал, поздравил. Молодцы, камбэк такой сделали. На самом деле не знал, кто выиграет перед финалом. В «Магнитке» тоже сильные ребята, с некоторыми общаюсь. Пятый матч был переломным, мне кажется.

— Сегодня день рождения Брагина. Какой самый ценный совет он тебе дал?

— Он постоянно мне пишет, когда нормально играю. Когда был в молодежке, играл 2-3 года, он постоянно со мной общался. У нас больше взаимоотношения такие, когда он может дать жизненный совет, а в плане хоккея он всех молодых пацанов закаляет. Чтобы что-то именно одно, не знаю. Научил всегда бороться до конца и показывать свои лучшие качества на льду.

— Раз уже говорим о днях рождениях, то вчера он был у Саши Головина. Вы родились в 20 км друг от друга. Общаетесь?

— У меня брат с ним вместе играл в Ленинске-Кузнецком, брат его лучше знает. Но мы с папой приезжали к ним на игры. Когда видимся, здороваемся. Когда играл в ЦСКА, переписывались с ним.

На зимней Олимпиаде в Пекине сборная России по хоккею заняла второе место, уступив в финале Финляндии (1:2).

На чемпионате мира по хоккею победу также одержала финская команда, которая в финале победила Канаду (4:3 ОТ). Сборная России была отстранена от участия в ЧМ-2022.