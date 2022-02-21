Андрей Чибисов: «Медаль — всегда приятно, но мы не достигли своего максимума»
Нападающий сборной России по хоккею Андрей Чибисов поделился эмоциями после возвращения в Москву из Пекина.
В аэропорту болельщики аплодисментами встретили спортсменов.
— Очень приятно, что так встречают. Не ожидал, если что. Конечно, круто возвращаться на родину после Олимпийских игр именно таким образом.
— Как можете оценить Олимпиаду?
— Медаль — всегда приятно, но мы не достигли своего максимума. Мы верили, что сможет порадовать всю страну и закончить эти игры золотом для нашей страны!
Все было строго под запретом, никуда не выходил. Только тренировки.
— Сможете ли выбраться на Мальдивы, выспаться?
— Какие Мальдивы? До них еще далеко. У нас тренировки, сезон. Когда сезон закончится, тогда можно будет отдохнуть.
Сборная России по хоккею 20 февраля в матче за золотые медали Олимпиады-2022 проиграла Финляндии со счетом 1:2.