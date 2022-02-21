Андрей Чибисов: «Медаль — всегда приятно, но мы не достигли своего максимума»

Нападающий сборной России по хоккею Андрей Чибисов поделился эмоциями после возвращения в Москву из Пекина.

В аэропорту болельщики аплодисментами встретили спортсменов.

— Очень приятно, что так встречают. Не ожидал, если что. Конечно, круто возвращаться на родину после Олимпийских игр именно таким образом.

— Как можете оценить Олимпиаду?

— Медаль — всегда приятно, но мы не достигли своего максимума. Мы верили, что сможет порадовать всю страну и закончить эти игры золотом для нашей страны!

Все было строго под запретом, никуда не выходил. Только тренировки.

— Сможете ли выбраться на Мальдивы, выспаться?

— Какие Мальдивы? До них еще далеко. У нас тренировки, сезон. Когда сезон закончится, тогда можно будет отдохнуть.

Сборная России по хоккею 20 февраля в матче за золотые медали Олимпиады-2022 проиграла Финляндии со счетом 1:2.