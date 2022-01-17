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Сегодня, 20:24

Жамнов не прибыл в расположение сборной России из-за положительного теста на ковид

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Алексей Жамнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», главный тренер сборной России Алексей Жамнов не прибыл в расположение сборной России, которая сегодня заселилась в отель в Москве, а завтра должна перебраться в Новогорск. У него положительный тест на коронавирус.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В итоговый состав российской команды, который должен быть назван 23 января, войдут 25 хоккеистов.

17 января был объявлен расширенный состав сборной России — в него вошли 37 хоккеистов.

Коронавирус
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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