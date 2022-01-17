Жамнов не прибыл в расположение сборной России из-за положительного теста на ковид

Как стало известно «СЭ», главный тренер сборной России Алексей Жамнов не прибыл в расположение сборной России, которая сегодня заселилась в отель в Москве, а завтра должна перебраться в Новогорск. У него положительный тест на коронавирус.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В итоговый состав российской команды, который должен быть назван 23 января, войдут 25 хоккеистов.

17 января был объявлен расширенный состав сборной России — в него вошли 37 хоккеистов.