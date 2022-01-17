Хоккейная сборная России объявила расширенный состав на Олимпиаду в Пекине

Сборная России назвала имена хоккеистов, которые попали в расширенный состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.

Для участия в тренировочном сборе вызваны 37 игроков — 5 вратарей, 12 защитников и 20 нападающих.

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов («ЦСКА»), Дмитрий Шугаев (Северсталь).

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба — «Динамо»), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артем Анисимов, Артур Каюмов (оба — «Локомотив»), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»).

При этом фамилия Анисимова отсутствует в версии состава на сайте ФХР.

Объявлен расширенный состав для подготовки к Олимпийским играм. Изучаем и готовимся болеть за наших!

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?Первый матч на Играх наша сборная сыграет 9 февраля — против команды Швейцарии. В прямом эфире игры сборной покажут Первый канал и https://t.co/hVuJjUTdIJ#россиявмоемсердце pic.twitter.com/FXqn0ojnUP — Хоккей России (@russiahockey) January 17, 2022

Сборная России сыграет на Олимпиаде в группе B, ее соперники — команды Чехии, Швейцарии и Дании. В группу А вошли сборные Канады, США, Германии и Китая, в группу C — Финляндии, Швеции, Словакии и Латвии.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee, Олимпийского комитета России), а вместо гимна на церемониях будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.