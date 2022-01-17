Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 19:24

Стало известно, зачем хоккеисты сборной России заселились в отель до сбора в Новогорске

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

«СЭ» стало известно, почему олимпийская команда России перед сбором в Новогорске заселилась в отель в Москве.

Игроки сдадут сегодня дополнительный тест, а завтра не будут покидать номер до получения результатов. Затем хоккеисты с отрицательными результатами отправятся в автобус через специально обработанный лифт. После этого им предстоит еще два дня сидеть в номере в Новогорске и ожидать два отрицательных теста.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В итоговый состав российской команды, который должен быть назван 23 января, войдут 25 хоккеистов.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
1
Читайте также
Что будет, если приседать 30 раз в день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анисимов присоединится к олимпийской сборной России после карантина
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости