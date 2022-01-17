Стало известно, зачем хоккеисты сборной России заселились в отель до сбора в Новогорске

«СЭ» стало известно, почему олимпийская команда России перед сбором в Новогорске заселилась в отель в Москве.

Игроки сдадут сегодня дополнительный тест, а завтра не будут покидать номер до получения результатов. Затем хоккеисты с отрицательными результатами отправятся в автобус через специально обработанный лифт. После этого им предстоит еще два дня сидеть в номере в Новогорске и ожидать два отрицательных теста.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В итоговый состав российской команды, который должен быть назван 23 января, войдут 25 хоккеистов.