Уверенные 3:1 команды Карпина в Самаре.

«Крыльям Советов» и «Ростову» выпало открывать программу второго тура РПЛ. В прошлом сезоне команды разделили всего два очка, обе провели блеклый чемпионат, финишировав в середине турнирной таблицы. Текущий же розыгрыш они начали тоже полярно — и если «Ростов» «задушил» ЦСКА дома (правда, свои моменты не реализовал), то самарцы напоролись на 0:4 от «Зенита» (хотя смотрелись не так ужасно, как счет на табло).

Прогнозы на новый сезон в отношении и тех, и других строить нет особого смысла. Мы уже привыкли, что Карпин и Осинькин могут оставлять самые разные впечатления от своей работы. С другой стороны, обе команды сохранили лидеров, так что провалов ждать от них вряд ли стоит.

В очном противостоянии до стартового свистка фаворита было выделить сложно — у «Крыльев» проблемы с обороной и реализацией, «Ростов» традиционно испытывает трудности в выездных встречах.

Но с первых же минут стало понятно, кто возьмет на себя игру первым номером, а кто будет ставить на контратаки. «Крылья Советов» поначалу старались выходить из-под ростовского прессинга через короткий и средний пас, но на чужой половине поля за мяч почти не цеплялись. Несколько раз самарцы выскакивали на пустые пространства (во многом благодаря классному вводу Ломаева), и Ятимов аж дважды страховал партнеров за пределами штрафной. Пришлось переключаться на игру через длинные передачи. Не сказать, что это принесло «Крыльям» много дивидендов — остроты у ворот гостей до перерыва не было. Шитов красиво бил через себя, но удар получился неакцентированным, да еще и прошел мимо створа ворот.

Что касается «Ростова», то тут конкретики было куда больше. Футболисты Карпина старались растягивать оборону «крылышек» и подавать с флангов. Особо опасно получилось на 11-й минуте, когда Уткин с углового исполнил умный пас низом в район одиннадцатиметровой отметки, а выскочивший у всех из-за спин Щетинин зарядил в перекладину. Крутейшая домашняя заготовка.

После этого игра, правда, подуспокоилась — команды владели мячом отрезками, но с обострениями испытывали трудности. И когда казалось, что на перерыв мы уйдем при счете 0:0, капитан «Крыльев» Солдатенков неуклюже махнул ногой после прострела Уткина и оформил автогол. Вышло комично, но в целом отразило преимущество «Ростова» в первом тайме.

Почти сразу после возобновления игры «Крылья» настигла еще одна проблема — пришлось снимать получившего повреждение лидера атаки Бенхамина Гарре. Мяч у хозяев стал держаться хуже, а «Ростов» забирал все больше и больше единоборств. Привело это все к очень эффектному голу — заряженный на отбор и прессинг Роналдо обобрал Бабкина и выкатил на свободное пространство Голенкову. Егор, менее минуты назад поменявший Комличенко, попал точно в дальнюю девятку. Гол в ворота бывшей команды он праздновать не стал.

И когда казалось, что сейчас «Крылья Советов» окончательно опустят руки, они вернулись в игру. Спустя две минуты после пропущенного мяча Франко Ороско закрутил карусель у чужой штрафной и выкатил на Цыпченко — тот хлестко пробил, Ятимов отбил кулаками перед собой, и тот же Ороско завершил начатую им же атаку, попав точно в угол.

Правда, про надежды сравнять счет пришлось быстро забыть из-за ужасной игры в обороне. Сперва Уткин опасно пробил со штрафного, а спустя несколько минут Осипенко прорвался к чужой штрафной и отдал, казалось, неаккуратный поперечный пас. Только вот защитники самарцев вновь сыграли неуклюже и позволили мячу дойти до Ланговича, которому осталось только пробить Ломаева.

Печально для Самары и то, что даже при таком счете «Ростов» продолжал владеть инициативой — шикарный момент был у Роналдо, который мог сделать счет разгромным, но немного не попал с острого угла. «Крылья» же сподобились лишь на один момент, когда на ударную позицию вышел Печенин, но исполнил нелепый парашют вместо акцентированного выстрела. А ужасное выступление линии обороны Самары завершилось второй желтой карточкой Евгеньева за игру рукой.

Семь пропущенных за два матча — ужасная статистика для команды Осинькина. Хотя стоит отметить, что и «Зенит», и «Ростов» реализовали почти все свои моменты. Ну а ростовчане пока производят мощное впечатление на старте и грозятся в этом сезоне поднапрячь грандов РПЛ.