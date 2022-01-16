Составы хоккейных сборных на Олимпиаду-2022: кто будет играть в Пекине

С 4 по 20 февраля 2022 года в столице Китая Пекине пройдут зимние Олимпийские игры. На хоккейном турнире выступят 12 мужских сборных.

Восемь сборных квалифицировались по рейтингу Международной федерации хоккея. Это Канада, Россия, Швеция, Финляндия, Чехия, США, Германия и Швейцария. Также квалифицировалась Китай на правах страны-хозяйки.

Еще три команды определились по результатам квалификационных турниров. Это Словакия, Латвия и Дания.

На групповом этапе каждая из 12 команд проведет по три матча. В группу А вошли команды Канады, США, Германии и Китая. В группе B сыграют команды России, Чехии, Швейцарии и Дании. В группу C вошли сборные Финляндии, Швеции, Словакии и Латвии.

Команды, занявшие первые три места, и лучшая сборная, занявшая второе место, напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь команд встретятся в квалификационном раунде 15 февраля, а победители пройдут в четвертьфиналы, которые состоятся 16 февраля.

Полуфиналы Олимпиады пройдут 18 февраля, матч за бронзу состоится 19 февраля, а финал — 20 февраля.

Национальные сборные постепенно начали объявлять составы команд на Олимпиаду в Пекине. Напомним, что Национальная хоккейная лига приняла решение не отпускать игроков на Игры в Китай.

Сборная России (расширенный состав по данным «СЭ»)

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов («ЦСКА»), Дмитрий Шугаев (Северсталь).

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба — «Динамо»), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»).

Сборная США

Вратари: Штраусс Манн («Шеллефтео», Швеция), Дрю Коммессо (Университет Бостона, NCAA), Пэт Нагл («Лихай-Уэлли», АХЛ).

Защитники: Брок Фэйбер (Университет Миннесоты, NCAA), Дрю Хеллесон (Бостонский колледж, NCAA), Стивен Кэмпфер («Ак Барс», КХЛ), Аарон Несс («Провиденс», АХЛ), Джейк Сандерсон (Университет Северной Дакоты, NCAA), Дэвид Варсофски («Ингольштадт», Германия), Ник Пербикс (Государственный университет Сент-Клауда, NCAA), Брайан Купер («Оскарсхамн», Швеция).

Нападающие: Кенни Агостино, Энди Миле (оба — «Торпедо», КХЛ), Мэтти Бенирс (Университет Мичигана, NCAA), Ноа Кейтс (Университет Миннесоты Дулут, NCAA), Мэттью Кнайс, Бен Мейерс (оба — Университет Миннесоты, NCAA), Брайан О'Нилл («Йокерит», КХЛ), Натан Смит (Университет Миннесоты Стэйт, NCAA), Брендан Бриссон (Университет Мичигана, NCAA), Ник Абрузизи, Шон Фаррелл (оба — Университет Гарварда, NCAA), Сэм Хентгес, (Государственный университет Сент-Клауда, NCAA), Марк Маклафлин (Бостонский колледж, NCAA), Ник Шор («Сибирь», КХЛ).

Сборная Чехии

Вратари: Шимон Грубец («Авангард», КХЛ), Роман Вилл («Трактор», КХЛ), Патрик Бартошак («Амур», КХЛ).

Защитники: Якуб Ержабек («Спартак», КХЛ), Рональд Кнот, Лукаш Клок (оба — «Нефтехимик», КХЛ), Давид Скленичка («Йокерит», КХЛ), Либор Шулак, Войтех Мозик (оба — «Адмирал», КХЛ), Томаш Кундратек («Оцеларжи»).

Нападающие: Роман Червенка («Рапперсвиль», Швейцария), Томаш Зогорна, Гинек Зогорна (оба — «Оскарсхамн», Швеция), Радан Ленц («Амур», КХЛ), Матей Странски («Давос», Швейцария), Матей Блюмел («Динамо» Пардубице), Михаэл Фролик («Лозанна», Швейцария), Томаш Гика, Лукаш Седлак (оба — «Трактор», КХЛ), Ян Коварж («Цуг» Швейцария), Давид Крейчи («Оломоуц»), Михал Ржепик, Владимир Соботка (оба — «Спарта»), Иржи Смейкал («Пеликанс», Финляндия), Михаэль Шпачек («Фрелунда», Швеция).

Остальные национальные команды объявят свои составы позже