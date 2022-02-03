Никита Гусев рассказал, как связано его возвращение из НХЛ в СКА с Олимпиадой в Пекине

Ведущий форвард олимпийской сборной России, герой Пхенчхана-2018 Никита Гусев дал большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. В нем он, в частности, ответил на вопрос, есть ли взаимосвязь между его решением вернуться в СКА после двух лет в НХЛ и поездкой на Олимпиаду в Пекине.

— Я очень хотел попасть на Олимпиаду и понимал, что шансы на это возрастут, если буду больше играть. Потому и принял решение вернуться в СКА. На тот момент не гадал, поедут ли в Пекин энхаэловцы, мне просто хотелось на Олимпийские игры.

— Есть мнение, что возвращение именно в СКА произошло потому, что питерский клуб в свое время отпустил тебя в «Вегас» до окончания контракта, а долг платежом красен. Это тут при чем?

— И это тоже. СКА мне тогда помог, пошел навстречу. Я это не забыл.

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