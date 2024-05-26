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Судейство

Сегодня, 13:42

Калошин считает, что Иванов ошибочно не удалил Максименко за удар соперника в пах

Сергей Жуков
корреспондент
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Основатель проекта ВАР в России и судейский эксперт Леонид Калошин в комментарии для «СЭ» оценил работу Сергея Иванова в матче 30-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Спартаком» (0:0).

На 79-й минуте матча главный арбитр не показал красную карточку вратарю красно-белых Александру Максименко за удар соперника в пах. Видеоассистенты Алексей Амелин и Роман Галимов не вмешались в действия судьи.

Эпизод матча &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Оренбург» — «Спартак»: судья Иванов ошибочно не удалил Максименко. Тот заслуживал длительной дисквалификации

«Момент настолько явный и очевидный, что уверен: у всех одинаковое мнение. Правильное решение — красная карточка Александру Максименко за агрессивное поведение, желтая карточка Пересу за безрассудный фол. За подобное агрессивное поведение, как у Максименко, полагается по справедливости дисквалификация на не менее чем 2 матча. К сожалению, получилось плохо, что судья показал лишь желтую карточку, и Максименко не получил должного наказания в соответствии с Правилами ИФАБ и тем самым избежал заслуженного наказания на старт следующего сезона РПЛ. А, к примеру, Паршивлюк, который был справедливо удален за 2 явные желтые карточки в другом матче заключительного тура РПЛ, пропустит первый тур следующего чемпионата», — сказал Калошин «СЭ».

Также Калошин считает, что видеоассистенты должны были позвать главного арбитра к монитору, что пересмотреть эпизод.

«Что касается работы ВАР и АВАР, то они должны были настоять, чтобы судья отправился к монитору пересмотреть данный эпизод. Это именно тот момент, который полностью соответствует Протоколу ВАР и Правилам ИФАБ, где четко сказано о том, что в случае совершения арбитром явной ошибки, видеоарбитры должны вмешиваться. Так как этот момент связан с трактовкой игровой ситуации, то здесь необходимо было пригласить судью к монитору для того, чтобы сам арбитр пересмотрел этот момент и вынес итоговое решение», — добавил Калошин.

«Спартак» (50 очков) финишировал на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» (31) поднялся на 12-е место, избежав попадания в зону стыковых матчей.

Александр Максименко
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Леонид Калошин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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