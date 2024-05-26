Калошин считает, что Иванов ошибочно не удалил Максименко за удар соперника в пах

Основатель проекта ВАР в России и судейский эксперт Леонид Калошин в комментарии для «СЭ» оценил работу Сергея Иванова в матче 30-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Спартаком» (0:0).

На 79-й минуте матча главный арбитр не показал красную карточку вратарю красно-белых Александру Максименко за удар соперника в пах. Видеоассистенты Алексей Амелин и Роман Галимов не вмешались в действия судьи.

«Момент настолько явный и очевидный, что уверен: у всех одинаковое мнение. Правильное решение — красная карточка Александру Максименко за агрессивное поведение, желтая карточка Пересу за безрассудный фол. За подобное агрессивное поведение, как у Максименко, полагается по справедливости дисквалификация на не менее чем 2 матча. К сожалению, получилось плохо, что судья показал лишь желтую карточку, и Максименко не получил должного наказания в соответствии с Правилами ИФАБ и тем самым избежал заслуженного наказания на старт следующего сезона РПЛ. А, к примеру, Паршивлюк, который был справедливо удален за 2 явные желтые карточки в другом матче заключительного тура РПЛ, пропустит первый тур следующего чемпионата», — сказал Калошин «СЭ».

Также Калошин считает, что видеоассистенты должны были позвать главного арбитра к монитору, что пересмотреть эпизод.

«Что касается работы ВАР и АВАР, то они должны были настоять, чтобы судья отправился к монитору пересмотреть данный эпизод. Это именно тот момент, который полностью соответствует Протоколу ВАР и Правилам ИФАБ, где четко сказано о том, что в случае совершения арбитром явной ошибки, видеоарбитры должны вмешиваться. Так как этот момент связан с трактовкой игровой ситуации, то здесь необходимо было пригласить судью к монитору для того, чтобы сам арбитр пересмотрел этот момент и вынес итоговое решение», — добавил Калошин.

«Спартак» (50 очков) финишировал на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» (31) поднялся на 12-е место, избежав попадания в зону стыковых матчей.