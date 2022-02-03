«Мышей и тараканов на пекинском рынке попробовать не рискнул. Понял, что хочу улететь домой живым». Большое интервью Никиты Гусева

Нападающий сборной России Никита Гусев рассказал о подготовке команды к Олимпиаде-2022 и своем выступлении в НХЛ

В канун Олимпиады обозреватель «СЭ» пообщался с лидером олимпийской сборной России по хоккею о Пхенчхане-2018, двух сезонах в НХЛ, возвращении в Санкт-Петербург, лучшем друге Кучерове и Пекине-2022.

Хоккейный турнир Олимпиады-2018 у меня всегда будет ассоциироваться с именем Никиты Гусева — даже в большей степени, чем автора золотого гола и нынешней звезды «Миннесоты» Кирилла Капризова. Сначала победный гол в полуфинале с чехами, затем — четыре очка в финале с немцами, а главное — спасительный для нашей сборной без флага и гимна гол за 55 секунд до конца основного времени, да еще и в меньшинстве. Когда при 2:3 удалили Сергея Калинина, многие мои российские коллеги пошли занимать места в микст-зоне, чтобы встретить команду прямо у выхода со льда. Я от этого шага удержался, вопреки всему продолжая верить.

Гусев вылетел со скамейки пятым полевым (ходят упорные слухи, что с подачи Алексея Жамнова) — и броском с неудобной руки в ближний угол спас Россию. А потом еще и отдал идеальный пас в большинстве под победный бросок Капризова. Став лучшим бомбардиром Пхенчхана, Никита за такой финал заслуживал и звания MVP, но его отдали заслуженному ветерану — Илье Ковальчуку.

Четыре года спустя Кови, простите, Илья Валерьевич, едет в Пекин в роли генерального менеджера сборной под флагом ОКР, а Гусев после двух лет в Северной Америке и возвращения в СКА снова одна из самых ярких фигур олимпийской команды. В последний выходной перед вылетом сборной в Китай мы почти час беседовали с Никитой по WhatsApp.

Вернулся в СКА, потому что очень хотел попасть на Олимпиаду. Для этого мне надо было больше играть

— Никита, твой первый тренер Геннадий Курдин в свое время говорил, что перед Пхенчханом ты задержался с отъездом в НХЛ именно из-за Олимпиады. А возвращение в СКА сейчас было как-то связано с новыми Играми?

— Да. Я очень хотел попасть на Олимпиаду и понимал, что шансы на это возрастут, если буду больше играть. Потому и принял решение вернуться в СКА. На тот момент не гадал, поедут ли в Пекин энхаэловцы, — мне просто хотелось на Олимпийские игры.

— Есть мнение, что возвращение именно в СКА произошло потому, что питерский клуб в свое время отпустил тебя в «Вегас» до окончания контракта, а долг платежом красен. Это тут при чем?

— И это тоже. СКА мне тогда помог, пошел навстречу. Я это не забыл.

— Можешь сравнить себя как игрока четыре года назад и сейчас?

— Cтало больше опыта. Поиграл в Америке, увидел много всяких нюансов в плане и игры, и подготовки. В сезоне НХЛ больше матчей, поэтому по сравнению с КХЛ ты по-разному готовишься и подходишь к ним. До отъезда, к примеру, привык к тому, что перед игрой всегда разминаешься с тренером. В НХЛ — самостоятельная разминка, готовишься сам.

— А твоя летняя подготовка с тех пор как-то изменилась?

— Она каждый год немножко меняется — как и хоккей. Надо эти изменения видеть и корректировать летнюю подготовку — что-то добавлять, что-то убирать. На чем мне надо делать акцент, и так ясно — все знают, что я не самый быстрый, и я всегда работаю над тем, чтобы прибавлять в скорости. Но для этого всегда пробуешь что-то новое — чего-то постоянного, что использую из года в год, нет.

— Генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук сказал, что ждет от тебя в Пекине лидерской роли. А ты сам?

— Да, буду стараться быть лидером команды. Но сравнивать ее с той, что была четыре года назад, не буду — в этом нет смысла. Четыре года для хоккея — долгий срок, и сам вид спорта за это время становится другим.

— Семь олимпийских чемпионов Пхенчхана в Пекине — это важно?

— Победный опыт очень важен. Ребята уже знают, что и как надо делать на таком турнире.

— Кстати, как сейчас называешь Ковальчука, еще одного партнера по золотой команде Пхенчхана, а теперь босса?

— Валерьич. Все как учили! (Улыбается.)

— Был когда-нибудь в Китае? Жалеешь, что из-за антиковидных ограничений туристическая программа сейчас будет сведена к нулю?

— Был, причем в самом Пекине. Когда в 20 лет играл за хабаровский «Амур», после окончания сезона летал туда на неделю. Погулял, все посмотрел. Еще пару раз летал туда с командой. Главное впечатление той поездки в отпуск — поход на рынок, где продавали всю возможную живность — мышей, крыс, змей. В жареном, вареном, сушеном виде. При тебе готовили всяких тараканов.

— Попробовать не рискнул?

— Нет, конечно! Прошелся, посмотрел и понял, что хочу улететь домой живым.

— Сейчас сложностей с питанием не боишься?

— Нет. Как я понимаю, на Олимпиаде будет и китайская, и европейская кухня. Найдем, что поесть!

На выборах капитана голосовал за Шипачева. Мы с Вадимом всегда на одной волне

— С учетом «пузыря», отсутствия зрителей и еще миллиона негативных нюансов этих Игр у тебя были сомнения, стоит ли вообще ехать в Пекин? Все-таки победная Олимпиада в твоей жизни уже была.

— Никаких сомнений. На Олимпиаду хочется поехать так же сильно, как и в первый раз. Это главная цель для всех спортсменов. Понятно, что ограничения мешают, — но ничего, злее будем!

— Команда уже довольно приличное время провела в «пузыре» в Новогорске. Чем занимаешься в свободное от тренировок время?

— К «пузырю» уже более-менее привыкли, но свободного времени почти нет. Много занятий и на льду, и в зале, и теории достаточно. А в свободное время в основном общаюсь с семьей.

— На днях выбирали капитана. Им стал Вадим Шипачев, который признался в прессе, что голосовал за тебя. А ты?

— Я — за Шипачева.

— Логично. Вы блестяще играли еще в одном звене СКА с ним и Евгением Дадоновым. Легко оказалось по новой найти с Вадимом общий язык и на льду, и за его пределами?

— Мы с Вадимом всегда на одной волне. И взаимопонимание в хоккее у нас близкое к идеальному. Общаться все эти годы продолжали, хотя понятно, что не так часто, как во времена игры в одной команде.

— На Кубке Первого канала вы шикарно сыграли с чехами в одном звене с Шипачевым и Григоренко. На Олимпиаде для вас идеальным было бы именно такое сочетание?

— Все будет зависеть от того, с кем и как мы будем играть. Не могу сказать, кто для меня идеален, а кто нет. Может, я для кого-то не идеален. Да, мы провели тогда хорошую игру. И если будет шанс, мы постараемся сыграть так же или еще лучше. С Шипачевым вместе выходили в СКА, с Григоренко — в «Красной Армии», и мы прекрасно это помним.

— На том же Кубке Первого канала ты в большинстве действовал за воротами. Понравилось ли играть в «офисе Уэйна Гретцки», хочешь ли продолжать?

— Это место очень хорошее для большинства, потому что оттуда исходит масса угрозы. Защитники отвлекаются на тебя и теряют из вида тех, кто за их спинами. Мы в СКА так уже играли как раз с Шипачевым, и для меня это комфортно.

— Кто из тренеров в сборной отвечает за большинство?

— На Кубке Первого канала отвечал Сергей Федоров. А сейчас до большинства мы еще не дошли.

— Федоров — член тренерского штаба сборной. Вспоминаете ли с ним сейчас времена, когда он был генеральным менеджером ЦСКА, а тебе пришлось уезжать по арендам?

— Не вспоминаю, но помню. А обсуждаем с Федоровым игровые нюансы.

— Сохранилась ли обида на ЦСКА за то, что тебе там в юные годы не дали настоящего шанса? Тот же Кучеров на всю жизнь запомнил, как ему предложили лечить травмированное плечо за свой счет.

— Ни о каких обидах не думаю. Значит, так надо было. Не дали шанса в ЦСКА — зато отпустили, и этот шанс я получил в других клубах.

— Правда ли, что Федоров на льду много работает с центрфорвардами над вбрасываниями, в которых сам был большим мастером?

— Да. И подсказывает ребятам детали по вбрасываниям постоянно. Но я как крайний туда особо не лезу.

— Как тебе фирменная федоровская фишка со снятием вратаря в овертайме три на три? В ЦСКА это стабильно работает, но с финнами на Кубке Первого канала мы так пропустили. Стоит ли подобным образом рисковать на Олимпиаде?

— Насчет Олимпиады — не ко мне вопрос. Но если команда так выигрывает, значит, он принимает правильное решение. А с финнами не сработало, потому что по этому компоненту тогда особо тренировок не было.

— А сейчас — наигрываете?

— Сейчас наши тренировки направлены на другое — в первую очередь на силу и выносливость.

— То есть двухразовыми занятиями закладываете на Пекин функциональную базу?

— Плюс-минус — да.

— В чем особенности нынешнего тренерского штаба сборной, в основном поигравшего в НХЛ?

— Не буду особо раскрывать детали и тактику, над которой работаем. Скажу лишь, что сейчас хоккей у нас больше будет похож на североамериканский.

— Перед этой Олимпиадой из-за неприезда игроков НХЛ все переключили внимание с хоккея на фигурное катание. Ты пришел в хоккей именно оттуда. Продолжаешь ли следить за этим видом спорта, будешь ли в Пекине за кого-то болеть персонально?

— Никогда не следил. Занимался фигурным катанием с двух с половиной до шести лет. На начальном этапе мне это сильно помогло. Когда я пришел в хоккей, уже хорошо катался, а все остальные ребята только вставали на коньки. Но интерес к фигурному катанию не сохранился.

— В Пхенчхане вообще успевал ходить на другие виды спорта?

— Нет. А сейчас и шанса такого не будет. Но следить по возможности постараюсь.

Перед тренировк ой выйдешь с Дацюком на пять минут отнимать шайбу друг у друга одними руками. И рук потом у тебя нет

— Можешь раскрыть секрет, кто все-таки отправил тебя на лед пятым игроком в меньшинстве на предпоследней минуте финала Пхенчхана с немцами? Многие говорят, что это была идея Алексея Жамнова.

— Давайте опустим этот вопрос. Знаю и помню, кто меня тогда выпустил. Но зачем это озвучивать в прессе? Не хочу никого тем самым ни обрадовать, ни расстроить. В любом случае все, что ни делается, — к лучшему.

— Сколько раз за прошедшие годы смотрел финал Пхенчхана?

— Полностью — ни разу. Только отдельные моменты в интернете попадались.

— Вспомни эпизод, который спас для России Олимпиаду. Как решил, что нужно бросать с неудобной в одно касание в ближний угол?

— Там были доли секунды. Сначала хотел отдать пас в центр. Но понимал, что времени мало, передача может не пройти. В таких ситуациях нужно бросать все-таки. Потому что конец игры, надо брать инициативу на себя и стараться забить гол.

— Курдин еще подчеркивал, что ты не полез в общую кучу, а стоял и ждал отскока. Чутье?

— Вообще не люблю в кучу лезть. Понимал, что шайба оттуда куда-то выскочит, значит, нужно занять правильную позицию, чтобы было удобно успеть обеими сторонами клюшки.

— Первый гол в том матче ты забил от шлема вратаря. Бросив в него почти с нулевого угла явно нацеленно.

— Сначала хотел отдать пас, но все варианты перекрыли. Увидел свободное пространство между вратарем и штангой — и решил так бросить. Попал.

— Золотой пас на Капризова отдать было легко? Как ты вычислил этот момент?

— Вычислил просто. Если идет передача с одного края на другой, то моментальный перевод обратно часто приводит к голевому шансу. Потому что, когда пас отдается сверху, от синей линии, и ты переводишь на другой край — как правило, все перекрыто. А вот если с фланга на фланг один раз прошла, то и обратно может.

— В Пхенчхане ты играл в одной тройке с Павлом Дацюком, которого еще в 17 лет называл своим кумиром. Что это — выходить на лед с таким мастером? Что запомнилось из игры и общения с Волшебником больше всего?

— В первую очередь каждая смена с Дацюком — это удовольствие. И ты, и он понимаете, где и в какой момент нужно находиться и что делать на площадке. Очень запомнились наши с ним тренировки, когда шайбу нужно было отнять одними руками. Мы занимались этим почти полгода. Перед общей тренировкой выйдешь на пять минут раньше, поиграешь с ним вот так один на один — и потом рук у тебя нет.

— Зато в игре потом чувствовал, как искуснее становились твои руки?

— Конечно. Тем более что Паша рассказывал разные нюансы на эту тему, объяснял, как и что нужно делать. А его буллиты! Некоторые тоже у него подсмотрел. Дацюк во многих делах мастер.

— Если бы Дацюк остался на этот сезон, сейчас был бы с вами в олимпийской сборной?

— Конечно, хотелось бы его здесь видеть, но он принял другое решение.

— С ним и Капризовым, партнерами по первой тройке Пхенчхана, продолжаешь общаться?

— С Кириллом — чуть больше. Молодец! Не сильно удивляюсь тому, что он делает в «Миннесоте». Хорошо его знаю, тренировался и играл с ним. В американском клубе ему доверяют, он играет отлично. А может еще лучше!

К Кенневиллю вопросов нет. А Рафф поставил меня направо, хоть я десять лет играл слева

— Как сейчас оцениваешь свой вояж в Северную Америку? Что сделал правильно, а когда надо было принять иное решение?

— Вообще ни о чем не жалею. Все было великолепно!

— В первом сезоне за «Нью-Джерси» и правда было неплохо — 44 очка в 66 матчах. Что потом пошло не так, как хотелось бы?

— Вначале в «Дэвилз» мне не так сильно доверяли. Потом поменяли тренера, пришел Алан Насреддин. Я стал играть в свой хоккей, помогать команде. Лучше всего у меня получалось в НХЛ при нем. Он понимал, как я играю и чего хочу. Такое понимание еще было только у Джоэля Кенневилля во «Флориде». Но Насреддина тоже поменяли. Не с каждым тренером у тебя схожие взгляды на игру, не каждый тебе доверяет.

— Ты явно намекаешь на ветерана-тренера «Дэвилз» Линди Раффа. Он сильно тебя закрепостил в принятии решений на площадке?

— В России я десять лет играл на левом краю, в первом сезоне в НХЛ чередовал левый и правый. Когда пришел Рафф, он поставил меня только на правый. Аргументировал это тем, что при таком расположении не буду двигаться назад. Сказал: «Слева ты двигаешься назад, отдаешь диагональ, а справа ты этого сделать не сможешь. Поэтому там и будешь играть».

— Понятно — чтобы двигался только вперед, по направлению «север — юг». Но ты не такой игрок. И каково тебе было справа?

— Все видно по моей статистике (два гола и пять очков в 20 матчах. — Прим. И.Р.).

— Я был почти уверен, что во «Флориде» с Кенневиллем, который ставит атакующий хоккей, создал креативное «Чикаго», у тебя получится. Но в итоге на плей-офф против «Тампы» он тебя вообще ни разу на игру не раздел.

— На самом деле во «Флориде» хорошее время было. И Сережа Бобровский мне помогал, мы с ним много общались и поддерживаем отношения до сих пор.

Вначале мне давали играть. Но было достаточно моментов, когда не забивал, хотя по игре, считаю, выглядел неплохо. Команда побеждала, и перед плей-офф Кенневилль подошел ко мне и сказал, что в Кубке начнет с теми ребятами, которые «Пантерз» туда вытащили. Это логично, и никаких вопросов к тренеру по тому, что не выходил в плей-офф, я не имею. Просто хотелось впервые в карьере там сыграть.

— Кенневилль вынужден был неожиданно уйти в отставку по ходу этого сезона по нехоккейным причинам. Не удивлен, что без него «Пантеры» ничуть не просели?

— Во «Флориде» очень хорошая команда, сплоченный коллектив. Новый тренер (Эндрю Брюнетт. — Прим. И.Р.) работал в штабе Кенневилля, знает все его требования, ничего не разрушил в плане игры. Так что все закономерно.

— У «Флориды» мощный подбор форвардов, и мы видим, что сейчас творит в лиге ее атака. После неучастия в плей-офф еще надеялся там остаться или уже понимал, что придется искать новую команду?

— Вариант там остаться был. Но считаю, что на данный момент принял правильное решение.

— И с просмотровым контрактом в «Торонто»? Комментатор, а теперь и агент Сергей Федотов сказал, что изначально варианта с «Мэйпл Лифс» не было. Но клуб, узнав, что ты находишься в Канаде и у тебя нет американской визы, предложил тебе пробное соглашение. Зачем ты туда пошел?

— Выбрал «Торонто», потому что это сильная команда. У меня была только канадская виза, и я решил попробовать.

— А какой смысл был идти в сильную команду, когда есть те, что послабее? Это твой принцип? Вот Александр Барабанов, рабочая лошадка в сборной Пхенчхана, перешел из того же «Торонто» в «Сан-Хосе» — и там входит в топ-6 форвардов, забивает, отдает, в большинстве играет.

— Мне просто нравится играть в сильных командах. Далеко не факт, что в команде послабее тебе будет лучше. Как минимум с ребятами познакомился, увидел, кто, как и за счет чего играет. Все общались, помогали — Мэттьюс, Марнер, Таварес, Нюландер...

— А почему американскую визу поставить не успели?

— Такая сейчас ситуация в мире.

Не считаю, что плохо играл в НХЛ. Думаю, шансы вернуться туда будут

— Как у тебя, кстати, с английским? Не мешал языковой барьер?

— Первое время было непросто, хотя я знал английский на школьном уровне. Но школа и американский разговорный — это как будто два разных языка. С ребятами всегда мог объясниться, но вот интервью давать было тяжело. Там любят задавать вопрос с подвопросом, и надо идеально понимать его смысл. На бытовом уровне все было нормально. В первый год я вообще одним русским в «Нью-Джерси» был. За два года язык стал лучше, но с интервью по-прежнему сложности.

— Через ужин новичков в «Дэвилз» пришлось пройти?

— И такой опыт был. Сначала я сказал: «Мне уже 27 лет, какой я новичок?» Но мне ответили, что я первый год в команде, это традиция. Ну, тогда не вопрос! Нас проставлялось, по-моему, четверо, так что по карману сильно не ударило. Было весело, но ничего такого, чего я никогда не видел бы раньше.

— Думал ли ты, что мог сделать что-то больше, чтобы закрепиться в НХЛ?

— Повторю: вообще ни о чем не жалею. Хотелось бы в большем числе матчей сыграть в свою игру. Но получилось так, как получилось.

— Капризов говорил, что ты всегда спокойный. За два с лишним года в Штатах и Канаде не было момента, чтобы ты на кого-то срывался?

— Не было. И я правда всегда спокойный. Не знаю, что нужно сделать, чтобы вывести меня из себя.

— Насколько тебе понравилось жить в Северной Америке? Что там твое, что — нет?

— Все понравилось, все здорово! Первый год вообще идеально было, во втором — посложнее из-за коронавируса.

— Небольшие габариты на твоей судьбе в НХЛ не сказались, как думаешь?

— Там хватает игроков моих габаритов, играющих в схожей со мной манере. Просто в разных клубах разная ситуация и к таким ребятам разное отношение.

— С СКА ты заключил контракт на один сезон. Летом надеешься сделать еще один заход в НХЛ или иллюзий больше не осталось?

— Посмотрим. Пока нет понимания, что будет там, что — здесь. Сейчас все меняется быстро. Не считаю, что я там плохо играл, и думаю, что вернуться в НХЛ у меня шансы будут. Но сейчас все мысли не об этом.

— Если летом решишь остаться в России, это не обязательно будет СКА?

— Загадывать не буду, да и нельзя сейчас это делать. Когда нужно будет принимать решение — приму.

— Есть на переход в какие-то клубы внутренний бан — не пойду и все?

— Точно нет.

В России часто меняют тренеров, руководство, задачи. В НХЛ у большинства клубов — долгоиграющая стратегия

— Насколько легко было снова почувствовать психологическую уверенность после возвращения в КХЛ?

— Игр семь-восемь мне потребовалось для того, чтобы вспомнить, что и как я здесь делал, привыкнуть к партнерам по команде. Изначально чувствовал себя уверенно, но хоккей в двух лигах все-таки разный, в России нужно играть немножко по-другому.

— Главное различие — в скоростях?

— Даже не в скорости игры, а в скорости принятия решений. Еще — в тактических наработках. В России часто меняют тренеров, руководство, задачи. А в НХЛ у большинства клубов долгоиграющая стратегия, все тренеры работают по много лет и никого ничему не надо учить.

— Насколько легко тебе давались эти схемы?

— Несложно. Все же показывали на видео и объясняли.

— Многих удивило, что в запасе олимпийской сборной оказался второй бомбардир КХЛ Андрей Кузьменко, твой одноклубник. А еще один, Антон Бурдасов, в сборную вообще не попал. Как ты это воспринял?

— А я-то что могу здесь сделать? Кузьменко тренируется с командой, сделал хет-трик в двусторонке, когда команда, в которой я тоже играл, победила — 3:0. Мы все за него были рады. Что будет дальше — Олимпиада покажет.

— Помню, игрой Кузьменко в свое время был впечатлен Никита Кучеров. Говорил, что этому парню нужно побыстрее приехать в НХЛ. У тебя схожее мнение — Андрей способен там ярко о себе заявить?

— Смотря куда и в какой роли он попадет. И до какой степени на него будут рассчитывать.

— Матвей Мичков в 15 лет говорил: «Из русских слежу за Никитой Гусевым, мне нравится, как он раздает передачи, видит площадку». Уже тогда вундеркинд говорил, что хочет сыграть с тобой в одном звене. Сколько раз вы выходили на игры СКА в одном сочетании и каков Мичков на льду при ближайшем рассмотрении?

— Сыграли вместе матча два-три, плюс фрагментами — в других. Если Матвей будет дальше работать и прогрессировать, то у него будет хорошая карьера. Но нужно развивать навыки, которые уже есть, и они хороши.

— В первой сборной он сразу начал с «лакросс-гола». Ничего парень не боится. Как ты думаешь, мог бы Мичков уже в Пекине себя проявить или пока все-таки рано?

— Гол хороший, причем он даже сложнее обычного «лакросса». Но Пекин — это немножко другой уровень. Даже если нет энхаэловцев, Олимпиада — это совсем другое.

— Можете рассказать, что собою представляет главный тренер Роман Ротенберг? Всем это интересно, но никто со стороны понять не может.

— Давайте так это и оставим! Чтобы не раскусили! (Смеется.)

Скауты «Тампы» предложили подписать односторонний контракт с фарм-клубом из АХЛ. Я отказался, и меня обменяли в «Вегас»

— Ты вырос в школе «Белые медведи», а потом перешел в ЦСКА вместе с Никитой Кучеровым. Ваша мечта сыграть вместе сбылась на чемпионатах мира. Никогда не забуду, как вы вдвоем соорудили чумовой гол чехам в 2019-м.

— Да, это было очень приятно. Нам всегда нравилось играть вместе, мы делали это 11-12 лет подряд до того, как Никита поехал в Америку. Знали друг о друге все, играли в удовольствие.

— Кучеров на всю жизнь запомнил, как в цеэсковские годы после первой операции на плече ему в больнице не дали необходимый бандаж и ты рванул через пол-Москвы, чтобы купить и привезти его.

— Когда другу тяжело и нужна помощь, я всегда помогу. Полгорода, целый город надо проехать — не проблема.

— В момент того гола Чехии на ЧМ-2019 комментатор Александр Кузмак воскликнул: «Айзерман сейчас кусает локти!» Конечно, не думаю, что это так, но есть ли у тебя понимание, почему он обменял тебя из «Тампы», куда сам тебя задрафтовал, в «Вегас» во время драфта расширения?

— Есть понимание (усмехается). Потому что ко мне тогда подъехали скауты и предложили сначала подписать односторонний контракт с фарм-клубом «Тампы» в АХЛ, а дальше, мол, посмотрим. Я сказал: «Мне не очень нравится ваша затея». И меня обменяли.

— Ходила версия: якобы Айзерман рассчитывал, что до 27 лет ты с «Вегасом» так и не подпишешь контракт и он снова возьмет тебя в «Тампу» свободным агентом. Мог быть такой сценарий?

— Исходя из того, что они мне говорили, — не думаю.

— Когда смотрел два последних Кубка Стэнли, выигранные «Тампой» и Кучеровым, не жалел, что не приехал туда раньше, до обмена? Мог бы быть частью этой великой команды.

— Нет. Еще раз говорю — ни о чем не жалею.

— Кстати, «Детройта», которым сейчас руководит Айзерман, не было в числе клубов, которые тебя хотели прошлым летом, но не вышло из-за отсутствия американской визы? И кто там вообще был?

— Давайте не будем раскрывать все карты.

— Тебя поразило, когда Кучеров в прошлом сезоне пропустил из-за травмы всю регулярку, вышел прямо на плей-офф и стал лучшим бомбардиром Кубка? Как это возможно?

— Вообще ни разу не удивился! Да, у него ушло два-три матча на вхождение в форму, но и в них он набирал очки. А после этого начал играть так, как умеет. Он был свежий, не уставший от регулярного сезона. И по-спортивному злой.

— В сентябре Кучеров выставлял Кубок Стэнли в «Белых медведях», был там и Геннадий Курдин. Я надеялся увидеть там и тебя.

— В тот момент я уехал на мероприятие, которое невозможно было перенести. Но накануне участвовал в вечеринке, посвященной Кубку. Так что мимо праздника своего друга не проехал (улыбается). А с Геннадием Геннадьевичем мы и так на связи.

— Из Кубка Стэнли не пригубили шампанского или еще чего-нибудь?

— Нет. Просто фотографировался на его фоне вместе с Никитой.

Думаю, Овечкин сможет так играть еще не один сезон

— В июле тебе исполняется 30. Вдохновляет пример Александра Овечкина, который доказывает, что в хоккей на высочайшем уровне можно играть еще много лет?

— Конечно. То, как много он забивает, с одной стороны, поражает, а с другой — понимаю, за счет чего и как Саша это делает. Очень рад за него и думаю, что он может так играть еще не один сезон.

— Обгонит Гретцки?

— Сейчас загадывать невозможно. Но, если он будет так же играть еще четыре сезона, которые остаются по его новому контракту с «Вашингтоном», шанс у него будет.

— Если сравнить то, о чем ты мечтал в «Белых медведях» и что получилось в реальности, — как складывается карьера?

— Не так плохо! (Улыбается.) Хотелось просто играть на высоком уровне. О конкретике — победить на Олимпиаде, например в детстве, конечно, не думал. За НХЛ следил, в основном за русскими хоккеистами. Понятно, что хотелось там поиграть. Это тоже произошло. А сейчас думаю только о том, чтобы выиграть каждый следующий матч. Только так можно дойти до титула. В том числе и на Олимпиаде в Пекине.