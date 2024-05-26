«Флорида» и «Рейнджерс» сыграют 26 мая в матче плей-офф НХЛ

«Флорида» дома в Санрайзе примет «Рейнджерс» в третьем матче серии финала Восточной конференции НХЛ 26 мая. Встреча пройдет на льду «Эмерант Банк-арены». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча полуфинала Кубка Стэнли «Флорида» — «Рейнджерс» можно будет в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

Ключевые события противостояния плей-офф НХЛ «Пантерз» — «Рейнджерс» 26 мая будут доступны в матч-центре «СЭ». Счет в серии: 1-1. Ранее, 25 мая, клуб из Нью-Йорка на своем льду победил «Флориду» со счетом 2:1 ОТ.

Ознакомиться с расписанием игр серии плей-офф НХЛ «Флорида» — «Рейнджерс» можно по ссылке на наш материал.

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