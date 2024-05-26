Леклер выиграл «Гран-при Монако» и одержал первую победу с 2022 года

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл восьмой этап «Формулы-1» сезона-2024 в Монако. Это первая победа 26-летнего монегаска с 2022 года. Последний раз он занимал первое место на «Гран-при Австрии» два сезона назад.

Вторым в гонке финишировал Оскар Пиастри из «Макларен». Третьим стал партнер Леклера по команде Карлос Сайнс. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял шестую позицию.

Гонка на первом круге прерывалась красными флагами из-за аварии с участием Серхио Переса («Ред Булл»), Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга (оба — «Хаас»). Все три пилота сошли с дистанции, но смогли покинуть болиды самостоятельно.