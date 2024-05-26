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Тяжелое золото Семака. «Зениту» нужно меняться, чтобы стать чемпионом на столетие

Сергей Семак выиграл 11-й титул в качестве тренера
Гоша Чернов
Корреспондент
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Сергей Семак празднует с игроками «Зенита» победу в чемпионате России
Сергей Семак празднует с игроками «Зенита» победу в чемпионате России после матча с «Ростовом».
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Сине-бело-голубым необходима перестройка.

«Самый сложный титул»

«Зенит» снова чемпион, а это значит, что сейчас легко подогнать задачу под ответ. Все было сделано верно: совершены точные трансферы, произнесены правильные слова, предприняты верные действия. В условном 2074 году уже никто не вспомнит, каким на самом деле получилось десятое российское чемпионство сине-бело-голубых — оно сольется с остальными в единую серию побед, точного числа которых мы пока не знаем.

Артур вместе с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде празднует второй гол &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. Непотопляемые! «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат

Но мы живем не в 2074-м, поэтому нужно провести четкую аналитику сезона «Зенита» и дать ему конкретную оценку. А она — на поверхности: это наиболее энергозатратное золото для Сергея Семака. Даже сам главный тренер, обычно избирательный в оценках, после «Ростова» подчеркнул: «Самый сложный титул — этот. Очень редко такое встретишь. Не знаю, было ли до этого в истории, когда три команды до последней минуты претендовали на то, чтобы стать чемпионами».

Почему сезон получился таким трудным? Ответ на этот вопрос все видели на полях РПЛ: «Зенит» слишком часто играл с потухшими глазами. И очень долго болельщики ждали, что самая сильная команда России (как по именам, так и по результатам предыдущих чемпионатов) наконец-то воспрянет, — аж до конца мая.

Радость Сергея Семака после завоевания золотых медалей чемпионата России
Радость Сергея Семака после завоевания золотых медалей чемпионата России.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

В летаргическом сне

В начале сезона казалось, что «Зенит» находится в похмельном состоянии после завоевания второй звезды. Это вполне объяснимо: проделана гигантская работа, наступило опустошение, футболистам нужно заново искать в себе мотивацию.

Зимой состав серьезно усилили, особенно на фоне конкурентов, а после гостевой победы над «Краснодаром» команда уверовала в неминуемое и... резко сдулась. Но все равно вплоть до середины мая никто не мог поверить в то, что Петербург упустит золото, — перед каждым матчем предполагали, что ну вот сейчас этот суперкар точно заведется. Но он все время глох.

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак. «Зенитовским Сэром Алексом себя не чувствую». Семак — о шестом подряд титуле и новом контракте

После поражения от «Динамо» Семак выглядел растерянным. Кажется, в тот момент он осознал, что не получается мотивировать игроков. А тренер действительно пытался это сделать: весной «Зенит» жонглировал схемами, штаб устраивал мощную ротацию и передвигал людей на непривычные позиции, пытаясь всех взбодрить. Не помогало.

Тогда в дело включилось руководство: в начале мая «Зенит» объявил, что продлевает контракт Семака до 2030 года, но и это не помогло. Спустя пару недель, на фоне пятиматчевой безвыигрышной серии, сине-бело-голубые опубликовали похожую новость о том, что массово поднимают зарплаты лидерам.

Даже это не повлияло на «Зенит» — ответный матч финала Пути РПЛ с ЦСКА прошел в том же вялом ключе, что и большинство весенних встреч чемпионата. Но победная серия пенальти встряхнула сине-бело-голубых. Я уверен, что именно этот момент стал поворотным в чемпионской гонке — команда наконец-то получила позитивные эмоции и очнулась. Как выяснилось, было еще не поздно.

Футболисты «Зенита» в очередной раз стали чемпионами России
Футболисты «Зенита» в очередной раз стали чемпионами России.
Фото Евгений Васильев, ФК «Зенит»

Обратная сторона медали

Повезло ли «Зениту»? Безусловно. Но кто-то должен был взять трофей, и это вновь сделали петербуржцы — даже в слабом для себя сезоне. Достаточно сказать, что впервые в эру премьер-лиги победитель набрал так мало очков — всего 57. Понятно, насколько обидно тем, кто устал от гегемонии сине-бело-голубых, но это проблемы конкурентов, не сумевших обойти такой «Зенит».

Сейчас команда Семака празднует, но в долгосрочной перспективе это золото может сказаться на ней негативно. Логика проста. Представьте: вы — Клаудиньо. Вы помогли взять два чемпионства, а на третий сезон снизили к себе требования, но все равно выиграли золото! Какой тогда смысл тратить больше энергии в будущем, если и условных 50% ваших возможностей хватает на титул и выход в финал Кубка? А в других турнирах вы просто не участвуете. Конечно, существует вопрос саморазвития, ведь каждый футболист в идеале каждый день должен становиться лучшей версией самого себя. Но есть и вопрос зоны комфорта, из которой многим тяжело выйти.

&laquo;Зенит&raquo; празднует чемпионский титул. Чемпионство «Зенита» — шок! Но кто скажет, что оно незаслуженное?

А людей с подобной логикой у «Зенита» может быть полный состав — никто же не знает, что на самом деле думает каждый из игроков. Поэтому есть опасения, что следующий сезон петербуржцы проведут в том же режиме. Но делать этого никак нельзя, ведь ровно через год клуб отметит вековой юбилей!

Поэтому сине-бело-голубым нужна перестройка. Хотя решиться на нее сложно, ведь зачем ломать то, что и так работает. На бумаге «Зенит» — чемпион и находится в шаге от золотого дубля, однако в перспективе все не так радужно. При работе на трансферном рынке руководству следует абстрагироваться от титулов и делать акцент исключительно на слабых сторонах нынешней команды.

Понятно, что приобрести замену условному Клаудиньо в нынешней ситуации непросто, но сине-бело-голубые рискуют, если оставят все на своих местах. В следующем сезоне вряд ли кто-то будет преподносить «Зениту» такие же подарки, как «Краснодар» с «Динамо», поэтому петербуржцам надо возвращать свой привычный высокий уровень.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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