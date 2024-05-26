Тяжелое золото Семака. «Зениту» нужно меняться, чтобы стать чемпионом на столетие
«Самый сложный титул»
«Зенит» снова чемпион, а это значит, что сейчас легко подогнать задачу под ответ. Все было сделано верно: совершены точные трансферы, произнесены правильные слова, предприняты верные действия. В условном 2074 году уже никто не вспомнит, каким на самом деле получилось десятое российское чемпионство сине-бело-голубых — оно сольется с остальными в единую серию побед, точного числа которых мы пока не знаем.
Но мы живем не в 2074-м, поэтому нужно провести четкую аналитику сезона «Зенита» и дать ему конкретную оценку. А она — на поверхности: это наиболее энергозатратное золото для Сергея Семака. Даже сам главный тренер, обычно избирательный в оценках, после «Ростова» подчеркнул: «Самый сложный титул — этот. Очень редко такое встретишь. Не знаю, было ли до этого в истории, когда три команды до последней минуты претендовали на то, чтобы стать чемпионами».
Почему сезон получился таким трудным? Ответ на этот вопрос все видели на полях РПЛ: «Зенит» слишком часто играл с потухшими глазами. И очень долго болельщики ждали, что самая сильная команда России (как по именам, так и по результатам предыдущих чемпионатов) наконец-то воспрянет, — аж до конца мая.
В летаргическом сне
В начале сезона казалось, что «Зенит» находится в похмельном состоянии после завоевания второй звезды. Это вполне объяснимо: проделана гигантская работа, наступило опустошение, футболистам нужно заново искать в себе мотивацию.
Зимой состав серьезно усилили, особенно на фоне конкурентов, а после гостевой победы над «Краснодаром» команда уверовала в неминуемое и... резко сдулась. Но все равно вплоть до середины мая никто не мог поверить в то, что Петербург упустит золото, — перед каждым матчем предполагали, что ну вот сейчас этот суперкар точно заведется. Но он все время глох.
После поражения от «Динамо» Семак выглядел растерянным. Кажется, в тот момент он осознал, что не получается мотивировать игроков. А тренер действительно пытался это сделать: весной «Зенит» жонглировал схемами, штаб устраивал мощную ротацию и передвигал людей на непривычные позиции, пытаясь всех взбодрить. Не помогало.
Тогда в дело включилось руководство: в начале мая «Зенит» объявил, что продлевает контракт Семака до 2030 года, но и это не помогло. Спустя пару недель, на фоне пятиматчевой безвыигрышной серии, сине-бело-голубые опубликовали похожую новость о том, что массово поднимают зарплаты лидерам.
Даже это не повлияло на «Зенит» — ответный матч финала Пути РПЛ с ЦСКА прошел в том же вялом ключе, что и большинство весенних встреч чемпионата. Но победная серия пенальти встряхнула сине-бело-голубых. Я уверен, что именно этот момент стал поворотным в чемпионской гонке — команда наконец-то получила позитивные эмоции и очнулась. Как выяснилось, было еще не поздно.
Обратная сторона медали
Повезло ли «Зениту»? Безусловно. Но кто-то должен был взять трофей, и это вновь сделали петербуржцы — даже в слабом для себя сезоне. Достаточно сказать, что впервые в эру премьер-лиги победитель набрал так мало очков — всего 57. Понятно, насколько обидно тем, кто устал от гегемонии сине-бело-голубых, но это проблемы конкурентов, не сумевших обойти такой «Зенит».
Сейчас команда Семака празднует, но в долгосрочной перспективе это золото может сказаться на ней негативно. Логика проста. Представьте: вы — Клаудиньо. Вы помогли взять два чемпионства, а на третий сезон снизили к себе требования, но все равно выиграли золото! Какой тогда смысл тратить больше энергии в будущем, если и условных 50% ваших возможностей хватает на титул и выход в финал Кубка? А в других турнирах вы просто не участвуете. Конечно, существует вопрос саморазвития, ведь каждый футболист в идеале каждый день должен становиться лучшей версией самого себя. Но есть и вопрос зоны комфорта, из которой многим тяжело выйти.
А людей с подобной логикой у «Зенита» может быть полный состав — никто же не знает, что на самом деле думает каждый из игроков. Поэтому есть опасения, что следующий сезон петербуржцы проведут в том же режиме. Но делать этого никак нельзя, ведь ровно через год клуб отметит вековой юбилей!
Поэтому сине-бело-голубым нужна перестройка. Хотя решиться на нее сложно, ведь зачем ломать то, что и так работает. На бумаге «Зенит» — чемпион и находится в шаге от золотого дубля, однако в перспективе все не так радужно. При работе на трансферном рынке руководству следует абстрагироваться от титулов и делать акцент исключительно на слабых сторонах нынешней команды.
Понятно, что приобрести замену условному Клаудиньо в нынешней ситуации непросто, но сине-бело-голубые рискуют, если оставят все на своих местах. В следующем сезоне вряд ли кто-то будет преподносить «Зениту» такие же подарки, как «Краснодар» с «Динамо», поэтому петербуржцам надо возвращать свой привычный высокий уровень.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4