Тяжелое золото Семака. «Зениту» нужно меняться, чтобы стать чемпионом на столетие

Сине-бело-голубым необходима перестройка.

«Самый сложный титул»

«Зенит» снова чемпион, а это значит, что сейчас легко подогнать задачу под ответ. Все было сделано верно: совершены точные трансферы, произнесены правильные слова, предприняты верные действия. В условном 2074 году уже никто не вспомнит, каким на самом деле получилось десятое российское чемпионство сине-бело-голубых — оно сольется с остальными в единую серию побед, точного числа которых мы пока не знаем.

Но мы живем не в 2074-м, поэтому нужно провести четкую аналитику сезона «Зенита» и дать ему конкретную оценку. А она — на поверхности: это наиболее энергозатратное золото для Сергея Семака. Даже сам главный тренер, обычно избирательный в оценках, после «Ростова» подчеркнул: «Самый сложный титул — этот. Очень редко такое встретишь. Не знаю, было ли до этого в истории, когда три команды до последней минуты претендовали на то, чтобы стать чемпионами».

Почему сезон получился таким трудным? Ответ на этот вопрос все видели на полях РПЛ: «Зенит» слишком часто играл с потухшими глазами. И очень долго болельщики ждали, что самая сильная команда России (как по именам, так и по результатам предыдущих чемпионатов) наконец-то воспрянет, — аж до конца мая.

Радость Сергея Семака после завоевания золотых медалей чемпионата России. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

В летаргическом сне

В начале сезона казалось, что «Зенит» находится в похмельном состоянии после завоевания второй звезды. Это вполне объяснимо: проделана гигантская работа, наступило опустошение, футболистам нужно заново искать в себе мотивацию.

Зимой состав серьезно усилили, особенно на фоне конкурентов, а после гостевой победы над «Краснодаром» команда уверовала в неминуемое и... резко сдулась. Но все равно вплоть до середины мая никто не мог поверить в то, что Петербург упустит золото, — перед каждым матчем предполагали, что ну вот сейчас этот суперкар точно заведется. Но он все время глох.

После поражения от «Динамо» Семак выглядел растерянным. Кажется, в тот момент он осознал, что не получается мотивировать игроков. А тренер действительно пытался это сделать: весной «Зенит» жонглировал схемами, штаб устраивал мощную ротацию и передвигал людей на непривычные позиции, пытаясь всех взбодрить. Не помогало.

Тогда в дело включилось руководство: в начале мая «Зенит» объявил, что продлевает контракт Семака до 2030 года, но и это не помогло. Спустя пару недель, на фоне пятиматчевой безвыигрышной серии, сине-бело-голубые опубликовали похожую новость о том, что массово поднимают зарплаты лидерам.

Даже это не повлияло на «Зенит» — ответный матч финала Пути РПЛ с ЦСКА прошел в том же вялом ключе, что и большинство весенних встреч чемпионата. Но победная серия пенальти встряхнула сине-бело-голубых. Я уверен, что именно этот момент стал поворотным в чемпионской гонке — команда наконец-то получила позитивные эмоции и очнулась. Как выяснилось, было еще не поздно.

Футболисты «Зенита» в очередной раз стали чемпионами России. Фото Евгений Васильев, ФК «Зенит»

Обратная сторона медали

Повезло ли «Зениту»? Безусловно. Но кто-то должен был взять трофей, и это вновь сделали петербуржцы — даже в слабом для себя сезоне. Достаточно сказать, что впервые в эру премьер-лиги победитель набрал так мало очков — всего 57. Понятно, насколько обидно тем, кто устал от гегемонии сине-бело-голубых, но это проблемы конкурентов, не сумевших обойти такой «Зенит».

Сейчас команда Семака празднует, но в долгосрочной перспективе это золото может сказаться на ней негативно. Логика проста. Представьте: вы — Клаудиньо. Вы помогли взять два чемпионства, а на третий сезон снизили к себе требования, но все равно выиграли золото! Какой тогда смысл тратить больше энергии в будущем, если и условных 50% ваших возможностей хватает на титул и выход в финал Кубка? А в других турнирах вы просто не участвуете. Конечно, существует вопрос саморазвития, ведь каждый футболист в идеале каждый день должен становиться лучшей версией самого себя. Но есть и вопрос зоны комфорта, из которой многим тяжело выйти.

А людей с подобной логикой у «Зенита» может быть полный состав — никто же не знает, что на самом деле думает каждый из игроков. Поэтому есть опасения, что следующий сезон петербуржцы проведут в том же режиме. Но делать этого никак нельзя, ведь ровно через год клуб отметит вековой юбилей!

Поэтому сине-бело-голубым нужна перестройка. Хотя решиться на нее сложно, ведь зачем ломать то, что и так работает. На бумаге «Зенит» — чемпион и находится в шаге от золотого дубля, однако в перспективе все не так радужно. При работе на трансферном рынке руководству следует абстрагироваться от титулов и делать акцент исключительно на слабых сторонах нынешней команды.

Понятно, что приобрести замену условному Клаудиньо в нынешней ситуации непросто, но сине-бело-голубые рискуют, если оставят все на своих местах. В следующем сезоне вряд ли кто-то будет преподносить «Зениту» такие же подарки, как «Краснодар» с «Динамо», поэтому петербуржцам надо возвращать свой привычный высокий уровень.