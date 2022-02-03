Капитан женской сборной России по хоккею Анна Шохина рассказала о подготовке команды к матча Олимпиады-2022.

«Настроение отличное. Мы отсидели несколько дней на карантине, и теперь были безумно рады тренировке. Получили еще больше эмоций. Хорошо, что нам разрешили выйти на лед. Хоть и в таких условиях, но все равно готовы биться. Статус капитана не довлеет. Просто больше ответственности. Прекрасно понимаю, что должна девчонок поддерживать, где-то подсказывать им. А доказывать все надо игрой. Отсутствие шестерых ведущих игроков — это, конечно, очень большая потеря. К сожалению, так случилось. Девчонкам выздоровления. Будем биться пока без них», — приводит слова Шохиной Telegram-канал ОКР.

Ранее стало известно, что Гончаренко, Фархудтинова, Сосина, Николаева, Белякова и Ганеева помещены на карантин.

С 3 по 17 февраля в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине состоится женский турнир по хоккею с шайбой. Сборная России играет в группе А против Канады, США, Финляндии и Швейцарии.