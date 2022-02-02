Олимпиада-2022: женский хоккей, расписание и результаты всех матчей
Золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане завоевала сборная США, в финале обыгравшая Канаду (3:2).
Сборная России (ОКР) на групповой стадии заняла последнее место, проиграв три матча (Канаде, США и Финляндии). В 1/4 финала победила Швейцарию, а в полуфинале вновь проиграла канадкам.
Группа А: США, Канада, ОКР (Россия), Финляндия и Швейцария.
Расписание матчей группы А
3 февраля
Швейцария — Канада (7.10)
Финляндия — США (16.10)
4 февраля
ОКР — Швейцария (7.10)
5 февраля
Канада — Финляндия (7.10)
США — ОКР (16.10)
6 февраля
Швейцария — США (16.10)
7 февраля
Канада — ОКР (7.10)
Финляндия — Швейцария (16.10)
8 февраля
США — Канада (7.10)
ОКР — Финляндия (16.10)
Группа В: Япония, Чехия, Швеция, Дания, Китай.
Расписание матчей группы В:
3 февраля
Китай — Чехия (7.10)
Япония — Швеция (11.40)
4 февраля
Дания — Китай (7.10)
5 февраля
Дания — Япония (7.10)
Чехия — Швеция (11.40)
6 февраля
Китай — Япония (11.40)
7 февраля
Чехия — Дания (11.40)
Швеция — Китай (16.10)
8 февраля
Япония — Чехия (11.40)
Швеция — Дания (16.10)
Плей-офф
1/4 финала — 11-12 февраля
1/2 финала — 14 февраля
Матч за 3-е место — 16 февраля
Финал — 17 февраля