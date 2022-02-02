Олимпиада-2022: женский хоккей, расписание и результаты всех матчей

Золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане завоевала сборная США, в финале обыгравшая Канаду (3:2).

Сборная России (ОКР) на групповой стадии заняла последнее место, проиграв три матча (Канаде, США и Финляндии). В 1/4 финала победила Швейцарию, а в полуфинале вновь проиграла канадкам.

Группа А: США, Канада, ОКР (Россия), Финляндия и Швейцария.

Расписание матчей группы А

3 февраля

Швейцария — Канада (7.10)

Финляндия — США (16.10)

4 февраля

ОКР — Швейцария (7.10)

5 февраля

Канада — Финляндия (7.10)

США — ОКР (16.10)

6 февраля

Швейцария — США (16.10)

7 февраля

Канада — ОКР (7.10)

Финляндия — Швейцария (16.10)

8 февраля

США — Канада (7.10)

ОКР — Финляндия (16.10)

Группа В: Япония, Чехия, Швеция, Дания, Китай.

Расписание матчей группы В:

3 февраля

Китай — Чехия (7.10)

Япония — Швеция (11.40)

4 февраля

Дания — Китай (7.10)

5 февраля

Дания — Япония (7.10)

Чехия — Швеция (11.40)

6 февраля

Китай — Япония (11.40)

7 февраля

Чехия — Дания (11.40)

Швеция — Китай (16.10)

8 февраля

Япония — Чехия (11.40)

Швеция — Дания (16.10)

Плей-офф

1/4 финала — 11-12 февраля

1/2 финала — 14 февраля

Матч за 3-е место — 16 февраля

Финал — 17 февраля