Биография Полины Гагариной: от фабрикантки до лучшего наставника шоу «Голос»

История победительницы «Фабрики звезд».

Полина Гагарина

Дата рождения: 27 марта 1987 года

Место рождения: Москва

Рост: 164 см

Детство и юность Полины Гагариной

Полина Гагарина родилась 27 марта 1987 года в Москве. Ее отец Сергей Гагарин работал врачом, а мать Екатерина Мукачева была хореографом.

Когда девочке было четыре года, Екатерина с ребенком переехала в Грецию. Женщине предложили работу в балетной труппе театра «Алсос» в Афинах. Здесь Гагарина посещала детский сад и окончила первый класс. В 1993 году мать и дочь вернулись в Россию из-за печальных новостей — умер отец девочки. Он страдал алкогольной зависимостью.

На родине Полину отдали в музыкальную школу. В 14-летнем возрасте она была зачислена в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства (ГМУЭДИ). Во время обучения на втором курсе молодую певицу пригласили на кастинг «Фабрики звезд».

Полина Гагарина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Музыкальная карьера Полины Гагариной

Музыкальная карьера Гагариной состоялась благодаря участию в разных телепроектах. Первым шоу для нее стала «Фабрика звезд 2». На кастинг студентку позвала ее педагог по вокалу из училища. Специалист была знакома с продюсером Максимом Фадеевым, который искал талантливых артистов в свое телешоу.

«Меня взяли на «Фабрику» по... блату. Я была студенткой второго курса эстрадно-джазового училища, и мой педагог по вокалу предложила участвовать в телепроекте — она была хорошо знакома с Максом Фадеевым. Меня привели на дополнительный кастинг уже после основного набора, и там я прошла в шоу», — рассказывала Гагарина изданию «Про Звезды».

Однако победить она смогла благодаря таланту. Девушка явно выделялась среди остальных участников, даже несмотря на то, что хитов на проекте у нее не было. После «Фабрики» певица не стала заключать контракт с продюсерским центром Максима Фадеева. Несколько лет девушка посвятила учебе.

В 2005-м Гагарина начала сотрудничать с Игорем Крутым. Продюсер написал ей песню «Колыбельная», с ней Полина выступила на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» — 2005, по итогам которого заняла третье место.

Дебютный альбом Полины Гагариной «Попроси у облаков» вышел в 2007-м. А через три года исполнительница презентовала вторую пластинку «О себе». Главным хитом диска стал трек, записанный совместно с Ириной Дубцовой «Кому, зачем?». За этот дуэт артистки получили премию «Муз ТВ» в номинации «Лучший дуэт».

Стремительный взлет в карьере произошел в 2012 году, когда исполнительница стала сотрудничать с продюсером Константином Меладзе. Музыкант написал для Гагариной ее главный хит — «Спектакль окончен». Композиция была отмечена статуэткой «Золотого граммофона». Полина повторила успех на церемонии музыкальных наград в 2013-м с треком «Нет». В этом же году Гагарина выиграла в номинации «Прорыв года» по версии «Муз ТВ».

В 2013-м певица стала послом на XXVII Всемирной летней универсиаде в Казани.

В 2015-м российская артистка представляла страну на песенном конкурсе «Евровидение». Выпускница «Фабрики звезд» исполнила композицию A Million Voices («Миллион голосов»). В финале девушка заняла второе место.

Вернувшись в Москву, Полина записала кавер на легендарную композицию Виктора Цоя «Кукушка» специально для военной драмы «Битва за Севастополь» (2015) с Юлией Пересильд в главной роли.

После разрыва контракта с Меладзе популярную артистку пригласили в шоу «Голос» в качестве наставника. Исполнительница хита «Спектакль окончен» сидела в тренерском кресле в 4, 5, 8, 9, 11 и 12-м сезонах. Также ее приглашали на шоу «Голос. Дети» в 7-м и 9-м сезонах.

В 2016 году состоялся релиз новой пластинки Гагариной под названием «9». В нее вошли такие хиты, как «Стану солнцем», «Танцуй со мной», «Высоко» и «Целого мира мало».

Клип на песню «Выше головы», который снял режиссер Алан Бадоев, за несколько месяцев посмотрели 19 миллионов пользователей. За восемь лет число увеличилось до 69 миллионов.

В 2019-м Полина Гагарина поехала покорять Азию. Российская певица приняла участие в телевизионном конкурсе I Am a Singer («Я певец»), который выходит на главном китайском телеканале. На сцене проекта артистка исполнила песни «Кукушка» и A Million Voices, «Катюша», We Are the World («Мы — это мир»). По итогам шоу она стала пятой.

Свой четвертый альбом «Вдох» девушка презентовала в 2022-м.

С 2023-го Полина Гагарина выступает с большим турне своей шоу-программы «Навсегда», в рамках которой исполняет как новые, так и старые композиции. Завершится тур 29 июня 2024 года концертом в «Лужниках».

Полина Гагарина. Фото Global Look Press

Актерская карьера Полины Гагариной

С 2006 по 2010 год поп-певица училась на актерском факультете Школы-студии МХАТ. Она окончила курс Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова. После получения актерского образования известную певицу иногда приглашают в кино.

Первая главная женская роль Гагариной была для фильма «Одной левой» (2015), где она сыграла вместе с Дмитрием Нагиевым.

В 2018-м она появилась в комедии «Заповедник» по повести Сергея Довлатова. Зимой 2021 года вышел третий сезон сериала «Бывшие» с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях. Также к касту присоединилась Полина Гагарина. Поп-звезда предстала в образе писательницы Лены Берн. Продюсерам так понравился этот персонаж, что они решили снять отдельный сериал про ее героиню — «Красные линии». Премьера состоялась весной 2024-го. В этом же году в прокат вышел фильм «Летучий корабль», где выпускница «Фабрики звезд» сыграла ведьму леди Джейн.

Наставник «Голоса» часто выступает как актриса дубляжа. Звезда российского шоу-бизнеса озвучивала героиню Мэвис в трех частях мультфильма «Монстры на каникулах» (2012, 2015, 2018). Ее голосом говорит Дороти Гейл в семейном мультфильме «Оз: возвращение в Изумрудный город» (2013). Также ее можно услышать в «Трио в перьях», «My Little Pony в кино», «Папа-мама гусь» и др.

Полина Гагарина. Фото Кадр из сериала «Красные линии»

Личная жизнь Полины Гагариной

Полина Гагарина была замужем два раза. Ее первым супругом стал актер Петр Кислов, известный по ролям в фильмах «Закрытая школа», «Псих», «Поп». Молодые люди поженились в 2007-м. В этом же году у них родился сын, которого назвали Андреем. Полина и Петр развелись в 2010 году.

Вторым мужем поп-звезды стал звездный фотограф Дмитрий Исхаков. Они состояли в браке с 2014 по 2020 год. В семье родилась дочь Мия (в 2017 году). Разойтись мирно у пары не получилось. В 2021-м бывший супруг Гагариной подал на нее в суд. Он заявил, что Полина препятствует общению с дочерью. Однако они смогли урегулировать этот вопрос в досудебном порядке, и Исхаков отозвал иск.

Участница «Евровидения» недолго была одна. Сперва она закрутила роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Певица даже познакомила мужчину с детьми. Вместе они проводили отпуска на Мальдивах. При этом официально артистка не комментировала свои отношения.

До свадьбы дело не дошло, в 2023-м Гагарину заподозрили в романе с танцором ее труппы Станиславом Миковым. Обоих неоднократно видели в столичных ресторанах. Пара обнималась и целовалась. Ради певицы мужчина бросил супругу. В октябре 2023 года Полина с новым избранником появились вместе как пара на юбилее МХТ имени А. П. Чехова.

Полина Гагарина с сыном Андреем. Фото Global Look Press

Полина Гагарина сейчас

В финале 12-го сезона проекта «Голос» победу одержал подопечный Полины Гагариной Богдан Шувалов из Санкт-Петербурга. Сама певица была названа лучшей наставницей.

После премьеры сериала «Красные линии» на певицу обрушилась критика зрителей. Пользователи Сети активно обсуждают актерскую игру Полины Гагариной. Не всем понравилось, как сыграла звезда.

Певица редко дает интервью. Весной 2024-го с Полиной Гагариной вышел полуторачасовой выпуск шоу Надежды Стрелец на YouTube. В беседе поп-звезда призналась, что ее сотрудничество с Константином Меладзе было разорвано из-за недовольства Веры Брежневой, бывшей супруги продюсера.

«Я не хочу говорить за других, какие там были мотивы... Мы с ней никогда не дружили. Никогда не общались. Как-то не сложилось. Я, мне кажется, могу дипломатично и хорошо общаться, могу найти общий язык. Это часть моей профессии. Но там — нет. Я туда никогда не лезла. Я понимала, почему это все происходит. Мне было очень жаль только того, что мы могли еще сделать вместе», — рассказывала Гагарина.

После выпуска на Гагарину снова обрушилась критика пользователей YouTube. Они обвинили артистку в неискренности, закрытости и излишней напряженности.

10 лучших песен Полины Гагариной по версии Яндекс.Музыки

«Кукушка»

«РОДНОЙ»

«#ЖИТЬ»

«Спектакль окончен»

«Бабочки»

«Драмы больше нет»

«Голос»

«Обезоружена»

«Колыбельная»

«Смотри»

Социальные сети Полины Гагариной

* соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.