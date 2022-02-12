Нападающий сборной России Андрей Чибисов прокомментировал поражение от команды Чехии (5:6 ОТ) в заключительном матче группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— В сегодняшнем матче были и плюсы, и минусы, но наконец-то прорвала атака. Что об этом скажете?

— Молодцы, что нашли свою игру и что стали больше атаковать. В принципе создали очень много моментов, отыгрались с 0:2. Это очень достойно, когда две шайбы проигрываешь и отыгрываешься с этого. Хорошо, что все ребята не остановились, все начали доставать из себя силы, хотя и сыграли мы две игры подряд, а это очень тяжело. Но ребята отыгрались и даже повели в счете. Ненужное удаление нужно подкорректировать. Это мелочи, но меня радует, что у нас такой коллектив, что мы не остановились и сделали очень хорошее дело.

— Никишин сказал, что чехи симулировали, по некоторым удалениям были вопросы. Согласны с ним?

— Чехи не симулировали, они провоцировали, за что нам давали нелепые удаления. Когда у нас должны были давать удаление, судьи почему-то не реагировали, не знаю почему, но такое судейство, его нельзя обвинять. Нужно просто взглянуть на свою игру.

— Мы не поняли, что там было в ситуации с Воронковым. Он вроде защищался коленом, на него же летели.

— Мы тоже не поняли, что было. В последнем эпизоде дали удаление за высоко поднятую клюшку, хотя видно, что человек ударяется об борт сам. Я не понимаю этого. Лучше эти вопросы задать судьям.