У единоборств проблемы с налоговой? Экс-чемпиону UFC приписали долг в 306 миллионов рублей

Пока информацию о налоговой задолженности никто не подтвердил.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе 306 миллионов рублей, сообщает Телеграм-канал Mash. По информации источника, ведомство заблокировало счета связанного с ним Eagle FC и благотворительного фонда спортсмена.

По окончании спортивной карьеры Хабиб занялся бизнесом: выкупил лигу Gorilla FC, переименовав ее в Eagle FC, запустил мобильное приложение для фитнеса OctaZone, NFT-токены, линейку щелочной воды, оператора связи Eagle Mobile, футбольную школу в Дубае совместно с футболистом Кларенсом Зеедорфом, халяльный фастфуд M-Eat by Khabib, ресторан и кофейню в Махачкале под брендом «Папаха».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным Mash, до того как организации были прибыльными, Хабиб числился одним из владельцев, а потом вышел из состава учредителей, оставив там своих близких и друзей. Так он якобы уходил из фирм «Сильди», «Первый мобильный», а также из «Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив».

Отмечается, что на это обратила внимание ФНС и начала проверку, после чего несколько компаний бойца закрылись. Одной из закрывшихся контор стало ООО «Хикмет тревел». Причина — якобы недостоверные сведения в официальных бумагах.

Что касается лиги Eagle FC, то ее счет, по информации Mash, заблокировали вместе со счетом благотворительного фонда. На скриншоте, который прикладывает Телеграм-канал, значится долг в размере 306 688 389, однако имя должника нигде не указано.

При этом источник в лиге сообщил «СЭ», что на данный момент счета Eagle FC не заблокированы. Кроме того, информацию о долге Хабиба Нурмагомедова опроверг дядя бойца — Магомед Нурмагомедов. «Вообще такого нет. Это фейк», — сказал он «Матч ТВ».

Промоушен Хабиба Eagle FC активно проводил турниры в 2021 году, открыл отделение в США, активно начал 2022-й, но затем начал постепенно сворачивать деятельность. Сейчас лига юридически существует, но новых турниров пока не планирует и даже не обновляет соцсети.

На официальном сайте «Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив» (он же — Khabib Foundation) в разделе «Команда», помимо Хабиба, значатся экономист и юрист Арвид Абдурахманов (президент фонда), экономист и юрист Раид Абдурахманов (вице-президент), предприниматель Хамед Минхаж, друг Хабиба Нажмудин Амиргамзаев (вице-президент по вопросам спорта и воспитательной работы), Айшат Дарбишева (помощник президента).

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сам Хабиб о своей бизнес-деятельности говорит редко. В последний раз это было в интервью Нурлану Сабурову, когда Нурмагомедов рассказал, что зря занялся сферой, связанной с криптовалютой.

«Свои бизнес-проекты... у меня-то люди работают, но я стараюсь сам заходить, потому что интересно бывает сам процесс вести. Самая беспонтовая тема, куда я попадал? Самое беспонтовое — когда ты лезешь, не зная, что это такое. Скажем — чтобы для молодых: в криптовалюту. А криптовалюта — на 80-90 процентов это то же самое, что и казино. Все, что связано с криптовалютой. Есть гигантские монеты — две-три-четыре, а все остальное — сегодня поднимается, завтра падает. Пару раз я, не зная этот момент, не изучив, поверив людям на слово, зашел и... После этого я принял решение, что в любой бизнес, в который буду заходить — я сам... если я сам не контролирую, сам не понимаю, что там вообще происходит, если я сам не буду следить за всеми этими операциями, я в это не буду заходить».