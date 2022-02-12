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Сегодня, 19:06

Кирилл Семенов: «Не сказал бы, что удаление Воронкова было ключевым моментом»

Игорь Рабинер
,  
Владимир Пушкарев

Нападающий сборной России Кирилл Семенов прокомментировал поражение от Чехии (5:6 ОТ) в матче олимпийского хоккейного турнира.

— Показалось, что после удаления Воронкова все пошло наперекосяк. Насколько это был ключевой момент?

— Я бы не сказал, что это был ключевой момент. Просто они большие мастера. У них есть игроки, которые в НХЛ играли, провели хорошую карьеру. Они мастера. Надо быть готовым к этому. Получилось так, что пропустили два гола. Но ничего страшного, мы не расслабились. Играли до конца.

— Ты изначально был 13-м форвардом. На сколько это тебя расстроило?

— Расстроило бы меня, если я не попал бы не Олимпийские игры. Я нахожусь здесь, мы одна большая семья. Мы все готовимся, неважно, кто играет, кто нет. Здесь не сказывается 13 или не 13.

— Какого ощущать себя лучшим снайпером команды на данный момент?

— Это вам виднее. Мы одно целое. Мы играем на результат, на победу. Поэтому вы задаете глупые вопросы. Это Олимпиада, тут надо играть на победу и не думать о своих личных достижениях.

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Кирилл Семенов
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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