Илья Ковальчук: «Овечкин и Малкин сильно расстроились, что не смогут сыграть на Олимпиаде»

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о реакции Александра Овечкина и Евгения Малкина на отказ НХЛ от Олимпиады.

«Мы постоянно общаемся и с Овечкиным, и с Малкиным, — сказал Ковальчук. — Ребята очень сильно расстроились. Александр до последних дней пока стало ясно, что их не отпустят, предпринимал все попытки поговорить и с хозяином «Вашингтона», и с генеральным менеджером. Если жизнь преподносит такие обстоятельства, значит, им придется играть до Олимпиады в Милане. Уверен, им хватит сил, здоровья и мастерства, чтобы в 2026 году быть в такой же спортивной форме, как сейчас».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.