Ковальчук рассказал об условиях проживания сборной России в олимпийской деревне

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о заявке команды на Олимпиаду в Пекине и условиях проживания.

«Изначально была квота на четырех дополнительных игроков, — отметил Ковальчук. — Потом после общения МОК с ИИХФ ее поменяли до шести. Плюс мы можем взять с собой два человека из персонала, если будут изменения по ковид-протоколу. Из тренерского состав и персонала 10 человек будут в олимпийской деревне. Остальные 16 человек и шесть запасных — в гостинице, но это тоже будет в «пузыре». У них будет аккредитация «В». Им доступен вход на стадион, в раздевалки. Они будут везде с нами — на тренировках и на собраниях, — кроме олимпийской деревни».

Сегодня, 23 января, сборная России по хоккею объявила окончательную заявку на Олимпийские игры в Пекине.