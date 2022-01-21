Хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине не будет перенесен

По информации «СЭ», на совещании ИИХФ и МОК было решено, что олимпийский хоккейный турнир пройдет в Пекине в назначенные сроки — с 9 по 20 февраля.

Ранее «СЭ» стали известны подробности проведения хоккейного турнира. В частности, стали известны правила прохождения тестов и замены игроков в случае заражения.

Напомним, что хоккейный турнир пройдет без участия игроков из НХЛ. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Российская хоккейная сборная на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.