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Сегодня, 14:07

Хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине не будет перенесен

Хоккейный олимпийский турнир пройдет в назначенные сроки
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккейный турнир на Олимпиаде состоится.
Фото Getty Images

По информации «СЭ», на совещании ИИХФ и МОК было решено, что олимпийский хоккейный турнир пройдет в Пекине в назначенные сроки — с 9 по 20 февраля.

Ранее «СЭ» стали известны подробности проведения хоккейного турнира. В частности, стали известны правила прохождения тестов и замены игроков в случае заражения.

Напомним, что хоккейный турнир пройдет без участия игроков из НХЛ. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Российская хоккейная сборная на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.

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