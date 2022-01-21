Заболевших игроков можно будет заменить по ходу Олимпиады. Стали известны подробности проведения хоккейного турнира

«СЭ» стали известны подробности условий проведения хоккейного турнира Олимпиады, которые недавно утвердили ИИХФ и МОК.

Хоккейный турнир точно состоится в назначенные сроки.

Как было установлено организаторами, команды, сдавшие положительный тест на ковид в течение 30 дней до вылета, должны представить 4 отрицательных теста до вылета в Пекин.

Игроки, заболевшие коронавирусом до начала и во время хоккейного турнира, могут быть заменены в любой момент.

При этом каждая сборная в Пекине по регламенту турнира должна выставить на матч минимум 15 полевых игроков и 2 вратарей. С учетом текущей ситуации с коронавирусом в отдельном матче допускается вариант с 13 полевыми игроками и 2 вратарями.

Если на групповом этапе команда не может выставить минимум игроков, ей будет засчитано техническое поражение.

В плей-офф, в случае если какая-то сборная не сможет выступить, ее место займет лучшая команда из предыдущей стадии.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир стартует 9 февраля и завершится в день закрытия Игр.

Российская хоккейная сборная на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.