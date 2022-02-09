Федотов о победе над Швейцарией: «Сегодня было много суеты»

Голкипер сборной России Иван Федотов подвел итоги стартового матча мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине со Швейцарией (1:0).

— Хороший, интересный матч. В принципе, было все, что мы ожидали. Мы играли на победу. Сегодня мы оказались удачливее, но не надо испытывать госпожу удачу на прочность — сегодня было много штанг, опасных моментов.

— Вам не хватало игровой практики?

— Нет, почему? Просто швейцары хорошо действовали. Мы говорили о том, что у них все хорошо бросают и им нельзя давать лишнее пространство на льду. Сегодня было интересно.

— От вас практически не было отскоков. Эта уверенность была с самого начала?

— Все выходили и понимали, что это первый матч, что мы давно не играли. Нужно было войти через интенсивность, через работу, через моральные качества. В первом периоде присматривались, потом стали играть увереннее. Я играл в свою игру и получал удовольствие.

— Какой момент показался самым опасным?

— Во втором периоде в большинстве у швейцарцев был хороший момент, когда был один бросок, затем второй — их нападающие делали мне скрин. В принципе, было много моментов, когда они бросали по девяткам. Но перекладина сегодня сыграла за нас. Они играют достаточно умно — не шарашат шайбу по борту.

— Слепышева за удаление не журили в раздевалке?

— Нет, все понимают, что это командная игра. Кто-то может сыграть в том или ином моменте неправильно или на эмоциях. Это нормально. Мы все вместе и все друг за друга. Есть еще 4 партнера, которые помогут. Тем более что он забил сегодня гол, который принес нам победу.

— В чем сборной России нужно прибавлять?

— В уверенности — сегодня было много суеты. Где-то нужно в обороне перестроиться. А так, было хорошее движение. Тренеры разберут все, и мы на следующую игру выйдем лучше.

— Вы со штангами разговариваете?

— Каркас ворот — лучший друг вратаря. Без него никуда в нашем деле.

В рамках группового турнира на Олимпийских играх в Пекине сборной России предстоит провести еще две встречи: против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).