Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 14:40

Федотов о победе над Швейцарией: «Сегодня было много суеты»

Голкипер сборной России Иван Федотов прокомментировал победу над Швейцарией на Олимпиаде
Игорь Рабинер
Обозреватель

Голкипер сборной России Иван Федотов подвел итоги стартового матча мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине со Швейцарией (1:0).

— Хороший, интересный матч. В принципе, было все, что мы ожидали. Мы играли на победу. Сегодня мы оказались удачливее, но не надо испытывать госпожу удачу на прочность — сегодня было много штанг, опасных моментов.

— Вам не хватало игровой практики?

— Нет, почему? Просто швейцары хорошо действовали. Мы говорили о том, что у них все хорошо бросают и им нельзя давать лишнее пространство на льду. Сегодня было интересно.

— От вас практически не было отскоков. Эта уверенность была с самого начала?

— Все выходили и понимали, что это первый матч, что мы давно не играли. Нужно было войти через интенсивность, через работу, через моральные качества. В первом периоде присматривались, потом стали играть увереннее. Я играл в свою игру и получал удовольствие.

— Какой момент показался самым опасным?

— Во втором периоде в большинстве у швейцарцев был хороший момент, когда был один бросок, затем второй — их нападающие делали мне скрин. В принципе, было много моментов, когда они бросали по девяткам. Но перекладина сегодня сыграла за нас. Они играют достаточно умно — не шарашат шайбу по борту.

— Слепышева за удаление не журили в раздевалке?

— Нет, все понимают, что это командная игра. Кто-то может сыграть в том или ином моменте неправильно или на эмоциях. Это нормально. Мы все вместе и все друг за друга. Есть еще 4 партнера, которые помогут. Тем более что он забил сегодня гол, который принес нам победу.

— В чем сборной России нужно прибавлять?

— В уверенности — сегодня было много суеты. Где-то нужно в обороне перестроиться. А так, было хорошее движение. Тренеры разберут все, и мы на следующую игру выйдем лучше.

— Вы со штангами разговариваете?

— Каркас ворот — лучший друг вратаря. Без него никуда в нашем деле.

В рамках группового турнира на Олимпийских играх в Пекине сборной России предстоит провести еще две встречи: против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
1
0
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Российских фигуристов заподозрили в допинге. Неужели отнимут «золото»? Что происходит
Реклама
Материалы сюжета: НХЛ отказалась от Олимпиады-2022, КХЛ раньше встала на паузу перед Пекином: главное по теме
Жамнов: «Сказали в раздевалке, что нужно держать себя в руках. Слепышев все понимает»
Слепышев о победе над Швейцарией: «Надеемся, что следующая игра будет качественнее»
Форвард сборной России и «Трактора» Ткачев выразил разочарование решением КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат
Форвард сборной России Ткачев с удивлением узнал, что хоккеисты имеют право посещать другие соревнования на Олимпиаде
Игрок хоккейной сборной России высказался о скандале с отдельным от других спортсменов перелетом из Москвы в Пекин
Первый тренер Капризова в КХЛ вспомнил о дебютном сезоне Кирилла на взрослом уровне
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022: Елистратов в финале, скандал с российскими фигуристами и старт хоккея. Онлайн-трансляция 9 февраля
«Тело меняется в течение дня, и уже к вечеру комбинезон может не подходить». Наш ветеран двоеборья — о тонкостях в прыжках с трамплина
Бессмертных: «В завтрашней разделке против Непряевой может сыграть усталость после спринта»
«Тупые правила, по которым Ретивых не смог поехать на Олимпиаду». Крамер — о карьере Устюгова и слезах Ступак
Россиянки Вострикова и Ефременкова вышли в четвертьфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1000 м
Автор статьи про российских лыжников ответил Елене Вяльбе на заявление о бойкоте норвежских СМИ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жамнов: «Нам повезло? Это спорт. Сегодня повезло нам»

Жамнов высказался о травме нападающего сборной России Андрея Кузьменко
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости